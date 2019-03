Ce s-a întâmplat cu acţiunile europene după ce Brexit-ul fără acord a picat în Parlamentul britanic

Acţiunile europene au crescut, atingând joi cel mai înalt nivel din ultimele cinci luni, după ce Parlamentul Britanic a respins ideea unui Brexit fără acord, relatează Reuters.

Sentimentele pe piaţă au trecut de la prudenţă la optimism, înaintea votului de joi seară în privinţa amânării ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Indicele pan-european STOXX 600 a crescut cu 0,7%, iar FTSE 100 a crescut cu 0,5%.

La Amsterdam indicele AEX are o creştere de 0,88%, la Paric Cac 40 un plus de 0,61%, iar la Frankfurt DAX a câştigat 0,21%. La Madrid, IBEX 35 avea un plus de 0,53%.

„Acum vedem o şansă de 60% (în creştere de la 55%) ca o variantă apropiată a actualului acord Brexit propus de Primul Ministru să fie, în cele din urmă, ratificată”, au scris analiştii Goldman Sachs.

Probabilitatea unui Brexit fără acord atinge 5 procente, au adăugat aceştia.

