Iulie, cea mai bună lună. Cât au cheltuit românii pe vacanţe în afara ţării şi cât au cheltuit turiştii străini la noi în ţară

Luna iulie a acestui an a fost cea mai bună lună pentru turism, astfel că, românii care au plecat în afara ţării au lăsat peste jumătate de miliard de euro pe vacanţe, conform datelor Băncii Naţionale a României. Luna iulie din acest an a înregistrat un nivel mai mare faţă de aceeaşi lună din 2019, considerat cel mai bun an pentru turism.

Apetitul românilor de a călători a crescut considerabil odată cu relaxarea măsurilor atât din România, cât şi la nivelul ţărilor europene, astfel că, mulţi români au început să îşi facă concediile mai devreme în acest an. Lunile de vară din acest an au fost printre cele mai bune de la începutul pandemiei, iar comparativ cu anul 2019, lunile iunie şi iulie 2021 au fost peste cele de dinainte de pandemie.

În vara acestui an, românii au putut cumpăra bilete de avion chiar şi cu 20-30 euro către capitalele europene precum Budapesta, Viena, Roma şi Londra, ceea ce a fost un factor încurajator pentru românii care şi-au dorit să plece în afara ţării.

Începând cu luna iunie, traficul aerian a început să crească din ce în ce mai mult, iar lunile din această vară au reprezentat cea mai bună perioadă pentru industria aviatică de la începutul pandemiei şi până în prezent.În primele şapte luni ale acestui an, românii au cheltuit pe vacanţe în afara ţării circa 2,2 miliarde euro, pe când turiştii străini au lăsat doar 1,2 miliarde euro în România. Turismul de incoming, adică turiştii străini care vin să îşi facă vacanţele la noi în ţară, începe să îşi revină timid, însă nivelul din 2019 va fi atins abia în circa 2-3 ani.

În luna iulie a acestui an, românii au lăsat 561 milioane euro pe vacanţe în afara ţării, pe când în 2020, anul izbucnirii pandemiei, au fost cheltuiţi circa 287 milioane euro, iar în iulie 2019, 452 milioane euro.

Totodată, datele de la Institutul Naţional de Statistică confirmă faptul că luna iulie a fost cea mai bună şi pentru turismul intern, ceea ce arată apetitutul ridicat al românilor de a călători. În ceea ce priveşte numărul plecărilor românilor în afara ţării, înregistrate la punctele de frontieră, a fost de circa 1,4 milioane de persoane, în creştere cu 63% faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

În vara acestui an oamenii au putut călători mai mult decât vara trecută, iar destinaţiile preferate ale turiştilor români au fost Grecia, Turcia şi Bulgaria, astfel că turismul extern a mers mult mai bine decât anul trecut. Odată cu intrarea Greciei şi a Turciei pe lista roşie a ţărilor cu risc epidemiologic, Bulgaria a înregistrat un volum de turişti chiar mai bun decât în 2019, pentru unele agenţii de turism. însă, finalul de sezon a fost mai prost decât cel de anul trecut pentru Bulgaria.

Românii au cheltuit anul trecut pe vacanţele în afara ţării circa 2,6 mld. euro, jumătate faţă de suma cheltuită în 2019.

În primele şapte luni ale acestui an, au venit în România puţin peste 300.000 de turişti străini, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică, iar aceştia au lăsat peste 1,2 miliarde euro.

De asemenea, din cauza faptului că românii sunt mai mari doritori de vacanţe în afara ţării, decât sunt străinii cu privire la a-şi face vacanţele în România, deficitul din turism este de peste un miliard euro, care reprezintă diferenţa dintre suma cheltuită de români pe vacanţe în străinătate şi suma cheltuită de străini în România.