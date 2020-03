Cehii, bulgarii şi italienii au preluat iniţiativa! Au creat sute de ateliere şi fabrici pentru măşti de protecţie

Toată Europa e în aceeaşi situaţie: lipsesc măştile de protecţie. Şi la ei, şi la noi. Hai să vedem cum aplică vecinii noştri vorba strămoşească „Ajută-te şi Dzeu te va ajuta”.

Carantina a făcut ca acum, în ţările bogate să fie la fel ca în cele sărace. Nevoile sunt mari, autorităţile sunt depăşite. De la IMM-urile din sectorul privat şi până la cetăţeni individuali, unii însă reacţionează. Şi faptele lor pot salva vieţi.

Republica Cehă

Când guvernul a anunţat că importă cinci milioane de măşti pentu a le distribui populaţiei, teatrele din Cehia – care sunt închise – au reacţionat prompt. Atelierele lor de costume produc deja fiecare în medie câte 100 măşti/zi. Sunt măşti din ţesături, ce sunt sterilizate apoi la spitalul local şi distribuite personalului medical, dar şi poliţiştilor sau poştaşilor.

Personalul medical de la un spital din Boemia îşi face singur măşti, după un tutorial de pe Youtube!

Pentru a-şi încuraja cetăţenii să se protejeze, primarul din comuna Chodov a lansat pe facebook concursul ”cea mai frumoasă mască de casă”. Zeci de săteni au participat.

Femei la pensie, croitorese, studenţi sau persoane care se plictisesc în izolare, toţi fabrică măşti lavabile şi reutilizabile din resturi textile.



Michaela Moudra a creat pe Facebook iniţiativa ”Cehia îşi fabrică măştile”. Pagina are deja 20.000 aderenţi. ”Era o necesitate absolută. După ce am postat poza cu prima mască pe care am cusut-o, 500 persoane m-au contactat. Am lansat un apel. Au răspuns mai întâi informaticieni şi studente la medicină, dar oricine poate veni: ajunge să ai o maşină de cusut şi putere de muncă. Cine nu ştie să coasă, poate cumpăra de la noi. Toţi banii vor fi donaţi asociaţiilor caritative.”

Italia

Poţi judeca eleganţa unui italian după cravată, însă şi mai bine după maniere. Un fabricant de cravate îşi reciclează resturile textile ale producţiei în măşti antivirus. „Vom produce 10000 măşti (500/zi) numai din resturi iar banii îi vom dona regiunii Calabria, ca să poată achiziţiona material medical. E momentul să fim generoşi. M-am întrebat doar: ce pot face eu pentru Italia şi regiunea mea, în aceste clipe tragice?” spune Maurizio Talarico, inimosul patron din Catanzaro.

Potrivit agenţiei Ansa, ministerul italian de justiţie studiază posibilitatea de a reconverti în acelaşi sens atelierele de croitorie din închisori. S-ar putea fabrica astfel mii de măşti zilnic, în 25 ateliere. Ministerul aşteaptă doar aprobarea şi specificaţiile Institutului Superior de Sănătate.

Bulgaria

Agenţia France Presse semnaleză o firmă din Bulgaria, specializată în îmbrăcămintea pentru bebeluşi, care şi-a reprofilat întreaga activitate pe măşti de protecţie. ”Întâi ne-au rugat nişte prieteni să le facem măşti. Ne-am strâns cu toţii şi ne-am zis: hai că putem mai mult!” spune patroana de la Angel Baby, care e cunoscută pentru a fi donat şi în trecut hăinuţe pentru maternităţi. ”Vom face 3000 măşti doar săptămâna aceasta şi le vom dona poliţiştilor. Singura surpriză pentru oamenii legii va fi că ţesăturile au imprimeuri cu pinguini sau dinozauri, dar sperăm că se vor bucura de ele.” Măştile textile sunt doar pentru protecţia celor sănătoşi. Ele se cer fierte în fiecare zi.

Iată câteva exemple din jurul nostru. Când toată populaţia aşteaptă cu mâna întinsă de la stat ”să se dea”, unii europeni dau tuturor exemplul solidarităţii şi civismului. Aşadar, revenim la întrebarea de la început: noi cum putem ajuta autorităţile, ajutându-ne unii pe alţii? Răspunsul e la fiecare.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.