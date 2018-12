CEO-ul Deutsche Bank: Angajaţilor acuzaţi trebuie să li se aplice prezumţia de nevinovăţie

Directorul executiv al Deutsche Bank, Christian Sewing, a declarat că nu ar trebui să le fie afectate drepturile celor doi angajaţi care fac obiectul unei investigaţii aflate în curs de desfăşurare, până când nu se va dovedit că sunt vinovaţi, informează Reuters.

„Dacă am avea idei preconcepute despre angajaţii noştri de la Deutsche Bank - în special despre cei care lucrează la probleme importante - ceva ar fi profund greşit aici”, a spus Christian Sewing.

Acesta a făcut declaraţiile într-un interviu pentru săptămânalul „Bild am Sonntag”, imediat după ce poliţia germană a făcut descinderi, joi şi vineri, la cel mai mare creditor al Germaniei, pentru a verifica scurgerea de documente în ceea ce priveşte finanţarea offshore din „Panama Papers”.

Potrivit unei surse consultate de Reuters, în cursul raidului, poliţia a făcut percheziţii la birourile tuturor membrilor din bordul băncii.

Anchetatorii studiază dacă, prin activităţile lor, doi angajaţi neidentificaţi ai Deutsche Bank şi-au ajutat clienţii să înfiinţeze firme offshore prin care „să-şi albească” unele sume de bani, a anunţat procuratura de la Frankfurt.

În aprilie 2016, milioane de documente ale firmei de avocatură din Panama Mossack Fonseca au fost făcute publice, multe dezvăluind implicarea în activităţi ilegale de către mai multe mari companii şi guverne.

„De la publicarea lucrărilor Panama în 2016, am analizat întreaga chestiune, iar, în acest sens, am colaborat îndeaproape cu autorităţile de reglementare. Pentru noi, cazul a fost încheiat. Am lucrat detaliat la documentele Panama, există opinii independente ale experţilor în această privinţă”, a fost citat Sewing de către săptămânalul menţionat.

