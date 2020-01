CES 2020 | Imposible Foods a lansat un produs de „carne artificială”. Din ce este făcut - VIDEO

Primul produs care reprezintă acest brand - the Impossible Sausage- va fi disponibil începând de săptămâna viitoare la 67 de restaurante Burger King din SUA, într-un sandwich denumit Croissan'wich.

Say hello to #ImpossiblePork ! And #ImpossibleSausage . The pork you love, made from plants. https://t.co/coQZoQqJ6J #ImpossibleFoods pic.twitter.com/BWeP2jOBOE

Compania rivală Beyond Meat a oferit un produs asemănător unui cârnat, produs în laborator, încă din 2018, însă Impossible Foods, oferă şi un înlocuitor de bază pentru carnea de porc, despre care spune că poate fi utilizat într-o gamă largă de reţete tradiţionale.Noile produse sunt concepute pentru a respecta regulile kosher şi halal.

VIDEO: The other fake meat: Impossible Foods debuts new plant-based pork and sausage at the CES tech show. Read more from @deeanndurbin_ap: https://t.co/bn5nybF63R pic.twitter.com/9u3RklfK3W