China ar putea deveni cea mai puternică economie a lumii

Ştiai despre China că este o mare putere a lumii. De pe locul al doilea tinde uşor către primul loc în economie, potrivit Financial Times. După paritatea puterii de cumpărare este deja pe primul loc.

Jurnalistul Iulian Anghel spune despre China că este o ţară demnă de Wall Street, iar în câţiva ani va deveni cea mai puternică economie a lumii, deşi acum 30 de ani era subdezvoltată. Cu toate acestea, China oferă salarii mici, lucru care pentru investitori este profitabil.

Iulian Anghel, jurnalist Ziarul Financiar: China va avea anul ăsta o creştere economică undeva de 1,9-2%. Faptul că nu are cădere economică, ci are creştere, îi oferă acest avantaj. Are o bursă în creştere, prin urmare toată lumea va fi anul acesta cu ochii pe China. În vreme ce China creşte, toţi ceilalţi aşteaptă o recuperare abia în 2022, ceea ce evident că îi oferă Chinei un mare avantaj. China a închis economia şi în cateva luni a scăpat de virus. Prin urmare, economia a început să meargă din nou şi în vreme ce celelalte ţări stăteau închise în casă, companiile şi businessul chinezesc mergeau ca înainte de criză. Toată lumea aştepta China să ajungă prima putere mondială undeva la sfârşitul acestui deceniu. Însă, s-ar putea să se întâmple acest lucru mult mai devreme, cu vreo 4-5 ani înainte. China va rivaliza în câţiva ani nu doar cu economia americană, ci şi cu puterea militară a Americii. În momentul în care armata ta este puternică şi în expansiune, economia ta va fi puternică şi în expansiune. Statul chinez se împrumută şi oferă marje de profit la împrumuturi, mult peste ceea ce oferă ţările din vestul Europei. Scandalul dintre Statele Unite şi China a avut unul dintre principalele puncte tocmai furtul de tehnologie practicat de companiile chinezeşti. La sfârşitul anului trecut, Uniunea Europeană a încheiat un acord de investiţii cu China. China nu respectă drepturile omului, ori din acest acord vor câştiga unele companii, marile companii din Europa. Vom vedea, să zicem, ce se va întâmpla cu acest acord de investiţii pentru că el este deja foarte puternic contestat.