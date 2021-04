EY: Antreprenorul român al anului 2020 este Horaţiu Ţepeş, proprietarul Bilka Steel

Proprietarul Bilka Steel, Horaţiu Ţepeş, este antreprenorul român al anului 2020, scrie Ziarul Financiar.

„Am continuat tradiţia începută în 2014 când am lansat Entrepreneur of The Year în România. Ne bucurăm că avem România în această competiţie, pe care noi o considerăm cea mai prestigioasă competiţie de antreprenori la nivel mondial”, a spus în cadrul evenimentului Bogdan Ion, country managing partner al EY România şi Moldova.

39 de antreprenori au participat la competiţia din România, iar câştigătorul va participa la Gala Mondială Entrepreneur of The Year, care, tradiţional, avea loc în anii anteriori la Monte Carlo. Anul acesta însă, va fi transmisă online din studiourile CNBC de la Londra.

„Ei însumează aproape jumătate de mld. de euro ca cifră de afaceri, angajează mai mult de 5.000 de oameni şi activează în mai mult de 15 sectoare de activitate. Cele 39 de companii includ companii deja consacrate dar şi companii la început de drum”, a mai spus Bogdan Ion.

Alte premii din cadrul Galei EY Entrepreneur of The Year în România: Emerging Entrepreneur of the Year in technology: Mihai Ivaşcu, Modex; Premiul pentru responsabilitate socială: Sergiu Bazarciuc, Iuian Nedea, Simtel Team; Premiul special pentru o afacere de familie: Nicolae Şerban, Grup Şerban Holding; Premiul pentru cea mai de succes transformare în pandemie: Techtex, companie din industria textilă.

Bilka a avut afaceri de 163 mil. euro în 2020 şi 500 de angajaţi.

În România programul EY Entrepreneur of The Year s-a lansat în 2014 şi acum este la a cincea ediţie.