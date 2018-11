Cîţu: Rating-ul agenţiei Fitch confirmă dezastrul bugetar şi prăbuşirea economiei!

Senatorul liberal Florin Cîţu susţine, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că anunţul agenţiei de evaluare Fitch Ratings de vineri arată prăbuşirea economiei, iar ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, ar trebui să demisioneze.

294 afişări

„Rating-ul agenţiei Fitch confirmă dezastrul bugetar şi prăbuşirea economiei!”, scrie, sâmbătă, senatorul PNL Florin Cîţu, pe pagina sa de Facebook. În această postare, senatorul a făcut o paralelă între comunicatul de presă transmis de Fitch vineri seara şi comunicatul de presă transmis de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) sâmbătă pe această temă.

„Ce nu spune aşa zisul ministru al finanţelor publice: - ATENŢIE !!! Fitch estimează (şi confirmă estimarea mea) un deficit bugetar de 3,4% din PIB în 2018. Eugen Teodorovici trebuie să DEMISIONEZE! «Fitch does not believe this can be sustained, and expects România's budget deficit to widen towards 3.4% of GDP în 2018 and 3.6% în 2019. This contrasts with the government's budget deficit target of 2.96% of GDP for 2018…»”, comentează Cîţu.

Mai exact, în fragmentul citat mai sus, consultanţii agenţiei scriu că: „Fitch nu crede că acest lucru poate continua şi se aşteaptă ca deficitul bugetar al României să crească la 3,4% din PIB în 2018 şi la 3,6% în 2019. Acest lucru contrastează cu obiectivul de deficit bugetar al Guvernului de 2,96% din PIB pentru 2018”.

Senatorul liberal mai susţine că Fitch estimează (şi confirmă estimarea sa) privind creşterea deficitului structural. „România intră astfel în procedura de deficit excesiv! «Fiscal loosening with an increasing positive output gap will lead to further deterioration în România's structural fiscal deficit în 2018»”, completează Cîţu. În fraza citată de liberal, agenţia Fitch menţionează că: „Relaxarea fiscală cu un output gap în creştere pozitivă va determina deteriorarea în continuare a deficitului fiscal structural al României în 2018”.

Senatorul liberal mai susţine că ministrul finanţelor nu spune, în comunicatul de presă de sâmbătă, că agenţia confirmă încetinirea ritmului de creştere economică a României în acest an.

„ATENŢIE!!! Fitch confirmă prăbuşirea creşterii economice (confirmă estimarea mea). Pentru 2018 estimează 3.8%. Bugetul a fost construit pe o creştere economică aproape de 6%. «As a result, the agency has left its real GDP forecasts unchanged, projecting growth of 3.8% în 2018 and 3.3% în 2019»”, menţionează Cîţu.

Mai exact, consultanţii Fitch precizează, în fraza citată anterior, că: „În consecinţă, agenţia şi-a păstrat neschimbate prognozele privind PIB-ul real, estimând o creştere de 3,8% în 2018 şi de 3,3% în 2019”.

Liberalul a mai comentat că ministrul Finanţelor nu spune că: - ratingul României este acelaşi din 2012. „Economia nu s-a îmbunătăţit în aceşti ani în viziunea Fitch.”; - ratingul României este cel mai slab în categoria „Lower medium grade” şi imediat deasupra „Non-investment speculative grade”. „Adică timp de 6 ani România nu a reuşit să se îndepărteze de zona speculativă şi riscantă pentru investitori.”; - În ianuarie 2008, România avea acelaşi rating că acum. În câteva luni România a fost lovită de o criză economică; - Ţări cu acelaşi rating ca România: Indonezia, Maroc, Turcia.

„Acestea sunt lucruri pe care Dragnea şi gaşcă lui nu le vor spune despre anunţul Fitch de astăzi”, subliniază Cîţu.

În aceste condiţii, senatorul PNL îi cer public „aşa zisului ministru al finanţelor publice”: „1. să pună pe site-ul MFP întreg comunicatul agenţiei de rating, 2. să prezinte istoricul rating-ului cu această agenţie, 3. să arate care este legătură între rating şi probabilitatea de a avea o criză în următoarele luni. Dacă nu poate să calculeze probabilitatea o să-l ajut eu. #2020RomaniaFaraPSDsiALDE #FaraCompromisuri”, concluzionează Florin Cîţu.

Agenţia de evaluare Fitch Ratings a anunţat, vineri seara, că menţine ratingul României pentru datoriile guvernamentale pe termen lung în valută la BBB- cu perspectivă stabilă, dar atenţionează că finanţele publice au fost slăbite de relaxarea politicii fiscale, făcută începând cu 2016.

Păstrarea ratingului s-a datorat nivelului moderat al datoriei guvernamentale şi indicatorilor PIB-ul pe locuitor şi dezvoltarea umană, indicatori care sunt peste nivelurile ţărilor din categoria BBB. Aceşti indicatori sunt contrabalansaţi de nivelul deficitelor, de cont curent şi bugetar, precum şi de datoria externă netă, care este mai ridicată decât a altor ţări cu rating BBB, precum şi de politica fiscală pro-ciclică, care reprezintă un risc la adresa stabilităţii macroeconomice de politica fiscală.

În plus, plafonul de ţară al României a fost păstrat la BBB+, iar calificativul pe termen scurt în valută şi monedă locală a fost menţinut la F3.

„Anunţul Fitch Ratings reprezintă o nouă recunoaştere a faptului că România se bucură de o creştere economică sustenabilă, care va contribui la întărirea încrederii investitorilor în economia ţării noastre, precum şi în perspectivele solide de dezvoltare ale acesteia”, a apreciat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

Agenţia de rating subliniază diminuarea riscului de supraîncălzire a economiei şi prognozează pentru anul 2018 o creştere a PIB-ului real de 3,5%, iar pentru 2019 şi 2020 o diminuare a acestuia la 3,2% şi, respectiv, 3%, pe fondul încetinirii creşterii economice în Uniunii Europene şi a înăspririi politicii monetare, precum şi în condiţiile reducerii stimulentelor de natură fiscală.

Fitch apreciază că principalii factori care pot îmbunătăţi ratingul de ţară sunt: reducerea riscurilor instabilităţii la nivel macroeconomic şi îmbunătăţirea credibilităţii politicilor macroeconomice, asigurarea consolidării fiscale care ar îmbunătăţi traiectoria pe termen lung a ponderii datoriei publice în PIB, precum şi îmbunătăţirea susţinută a finanţelor externe.

În schimb, principalii factori care pot înrăutăţi ratingul României sunt: deficitele fiscale ridicate persistente, care pot creşte rapid ponderea datoriei guvernamentale în PIB, şi o supraîncălzire a economiei sau o aterizare forţată, care să afecteze macrostabilitatea.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.