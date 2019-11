Clasamentul Top Management 250: Amazon a detronat Apple în topul celor mai bine administrate companii

Amazon a detronat Apple în acest an în topul celor mai bine conduse companii din lume, potrivit clasamentului anual Top Management 250 realizat de Institutul Drucker, citat de WSJ.

În top şi-au făcut loc şi corporaţiile istorice americane, dar include şi numeroase companii noi din tehnologie.

Topul notează că retailerul online Amazon, una dintre cele mai valoroase companii din lume, şi-a consolidat poziţia în piaţă prin concentrarea continuă a eforturilor sale asupra inovaţiei. Scorul Amazon în materie de inovaţie este mai mult decât dublu faţă orice altă companie din top, în condiţiile în care Amazon îşi depăşeşte rivalii în ceea ce priveşte cererile de brevete, înregistrări de mărci comerciale şi cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare.

Microsoft a urcat pe locul al doilea în clasament, fiind urmată de Apple şi Alphabet Inc. – compania-mamă a Google, precum şi de gigantul american al echipamentelor de reţea Cisco Systems Inc. în completarea primelor cinci poziţii din clasament.

O echipă de cercetători de la Institutul Drucker al Claremont University alcătuieşte lista anual folosind zeci de criterii pentru a evalua companiile pe cinci dimensiuni ale performanţei: satisfacţia clienţilor, implicarea şi dezvoltarea angajaţilor, inovaţia, responsabilitatea socială şi puterea financiară. Lista reflectă învăţăturile consultantului şi managerului Peter Drucker, considerat părintele managementului corporatist modern. Potrivit acestuia, organizaţiile extrem de eficiente ar trebui să aducă beneficii nu doar investitorilor ci şi societăţii, un punct de vedere pe care mulţi îl ignoră.

„Companiile mari se gândesc la rolul lor în societate şi, în mod mai explicit, la modul în care pot servi mai bine toate părţile interesate, nu doar acţionarii. Cam asta este clasamentul nostru”, spune Rick Wartzman, şef al Centrului pentru o Societate Funcţională din cadrul Institutului Drucker.

Deşi companiile de tehnologie domină capul de listă în acest an, clasasamentul include un spectru larg de sectoare economice, pieţe şi actori din acestea. Cel mai mare retailer tradiţional american rămâne Walmart Inc., iar în top şi-au mai făcut loc şi producătorul de băuturi PepsiCo Inc., compania de livrări United Parcel Service Inc. şi constructorii auto Ford Motor Co. şi General Motors Co.

Realizatorii studiului, care au analizat 820 de companii în acest an, au elaborat de asemenea, un sistem „steag roşu”, scoţând în evidenţă companiile cu scoruri deosebit de slabe într-o dimensiune a tabloului de bord al lui Drucker. De exemplu, Facebook Inc. a înregistrat un steag roşu în acest an pentru scorul său slab de satisfacţie a clienţilor, după ce compania a fost acuzată de facilitarea dezinformării prin platforma sa şi de slaba protecţie a datelor cu character personal ale utilizatorilor.

O mână de organizaţii de pe lista din 2019 se află în mijlocul unor controverse şi scandaluri. Johnson & Johnson, numărul 8 pe listă, se confruntă de la începutul acestui an cu peste 100.000 de procese civile în legătură cu siguranţa produselor şi practicile de comercializare care implică produse precum opioide şi pudră de talc pentru copii cu efecte canceroase. În octombrie, un juriu a decis că J&J trebuie să acorde unui om daune de 8 miliarde de dolari după ce petentul a reclamat că utilizarea în pruncie a antipsihoticului Risperdal al J&J i-a cauzat dezvoltarea excesivă a sânilor.

La rândul său, Boeing se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa după două accidente catastrofice ale aeronavelor sale 737 MAX care au dus la dispariţia a 346 de persoane. Catastrofele aviatice au declanşat o furtună de critici la adresa culturii de lucru din companie şi au pornit o serie de investigaţii cu privire la grăbirea intenţionată a producţiei în detrimentul siguranţei, în condiţiile dezinformării autorităţilor americane din aviaţie. Revenirea în aer a noii clase de aeronave Boeing MAX este încă incertă, dar compania a primit sprijin săptămâna aceasta la show-ul aviatic de la Dubai unde a semnat comenzi de peste 15 miliarde de dolari.

În orice caz, Amazon mai excelează în ceea ce priveşte procesul intern de prezentare şi adoptare de noi idei, fiind abandonat modelul prezentărilor clasice şi adoptat un model bazat pe memo-uri scurte, de maximum şase pagini, în care să fie prezentat un produs nou şi alte asemenea. Cultura organizaţională internă a Amazon, sistemul de memo-uri, a stat la baza generării unora dintre liniile noi de business precum sistemul de livrări Amazon Prime Now.

Totuşi, compania are scoruri sub medie în ceea ce priveşte măsurile de responsabilitate socială, respectiv de susţinere a comunităţilor locale. Amazon a mai fost criticată de-a lungul timpului de către sindicate şi legiuitori pentru tratamentul aplicat angajaţilor, iar compania a crescut anul trecut salariul minim din companie la 15 dolari/oră.

