CNAIR a primit 11 oferte pentru autostrada de centură Bucureşti Nord

CNAIR a primit 11 oferte pentru procedura de atribuire a contractului "Proiectare şi Execuţie Autostrada de Centură Bucureşti km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000", informează compania.

Au depus oferte: Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA); China Railway 14th Bureau Group CO, LTD; Asocierea Constructii Erbasu SA - Vahostav SK as - Danube Total Grup SRL - Concelex SRL; IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS; Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA - Retter Project Management SRL; Intracom Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions (Intrakat); Asocierea Kalyon Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Met-Gun Insaat Taahhut Ve Ticaret AS; Mapa Insaat Ve Ticaret AS; Nurol Insaat ve Ticaret A.S.; Sinohydro Corporation Limited; Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL:

Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.

Valoarea estimată a contractului este de 842.140.505 lei fara TVA.

Durata contractului este de 34 luni din care 12 luni perioada de proiectare şi 22 luni perioada de execuţie.

De asemenea, perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani, aceasta putând fi majorată de ofertanţi până la un maxim de 10 ani.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.