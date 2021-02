CNAIR a primit 11 oferte pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 2 a autostrăzii Sibiu-Piteşti

Potrivit unui comunicat al CNAIR, marţi a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie a autostrăzii Sibiu – Piteşti, secţiunea 2 Boiţa – Cornetu.

Au depus oferte asocierea Aktor SA - Rizzani de Eccher SpA (Grecia - Italia), Astaldi SPA (Italia), asocierea China Communications Construction Company LTD – Drum Asfalt SRL - Dimex-2000 Company SRL (China – România – România), Impresa Pizzarotti & CSpA (Italia), Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Turcia), asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS – Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut AS - Yapi Merkezi Insaat Ve Sanayi AŞ - Ozalin Insaat Ticaret Ve Sanayi AS (Turcia), asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS (Turcia), asocierea Rec Uluslararasi Insaat Yatirim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi - Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi AŞ (Turcia), asocierea Sinohydro Corporation Limited – Power Construction Corporation of China LTD – PowerChina Roadbridge Group CO. LTD – Ozgun Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (China - Turcia), asocierea Strabag SRL - Acciona Construccion SA (România -Spania), asocierea Tekfen Insaat Ve Ticaret AS – Dogus Insaat Ve Ticaret AS (Turcia).

Procedura este de tipul „licitaţie restransă”, iar, din cei 11 candidaţi, CNAIR va selecta un număr de minim 5 – maxim 6, care vor depune oferte tehnice şi financiare în etapa a II-a a procedurii de achiziţie publică.

Valoarea estimată a contractului este de 4.635.473.646,00 lei fără TVA, fiind finanţat din fonduri europene nerambursabile.

Traseul are o lungime de 31,33 kilometri. Termenul de realizare prevăzut este de 18 luni pentru proiectare şi de 50 de luni pentru execuţie.

Această secţiune conţine 49 de poduri şi viaducte, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 şi 1590 m, un ecoduct în zona localităţii Lazaret.

Autostrada Sibiu - Piteşti va avea o lungime de peste 122 de km, este împărţită în 5 loturi, va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean, a mai transmis CNAIR.