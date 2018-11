Comisia de Prognoză reduce prognoza de creştere a economiei României

Economia României va creşte în acest an cu 4,5%, arată proiecţia de toamnă publicată vineri de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), o scădere cu 1 punct procentual faţă de nivelul de 5,5% din iulie.

În plus, noua prognoză privind economia României din acest an este mult sub cea din aprilie şi ianuarie, de câte 6,1%.

Cu toate acestea, produsul intern brut nominal (PIB nominal) este estimat să fie de 949,6 miliarde de lei, o creştere de aproape 0,49% faţă de proiecţia din iulie. Astfel, Guvernul României are spaţiu să se încadreze în limita de deficit bugetar de 3%.

Deficitul bugetar la nouă luni a fost de 1,77%, 16,8 miliarde de lei, de 2,2 ori mai ridicat decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Deficitul bugetar de anul trecut a fost de 2,9% din PIB, iar creşterea economică a fost de 6,9%, PIB-ul nominal fiind 858,7 miliarde de lei.

De asemenea, instituţia a corectat, în prognoza de toamnă, şi proiecţia pentru anul viitor, la 5,5%, de la 5,7%, cât a anunţat la cele trei proiecţii anterioare din acest an. Nivelul nominal al acestuia este estimat la 1.022,5 miliarde de lei, în creştere de la 1.017,5 miliarde de lei în iulie.

În schimb, pentru 2020 şi 2021, prognoza a fost menţinută la 5,7%, respectiv 5%. De asemenea, aceeaşi estimare de 5% a fost păstrată şi pentru PIB-ul din 2022.

În plus, PIB-ul nominal din 2020 a fost recalculat de Comisie la 1.101 miliarde de lei, faţă de 1.095,6 miliarde de lei în iulie, iar pentru 2021 la 1.178,6 miliarde de lei, comparativ cu 1.173,3 miliarde de lei nivelul precedent. De asemenea, PIB-ul nominal din 2022 este pronozat la 1.261,5 miliarde de lei, în creştere de la 1.255,9 miliarde de lei în iulie.

Pentru acest an, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană (CE) şi-au redus, în octombrie, respectiv noiembrie, prognozele de creştere economică, prima instituţie la 4%, de la 5,1% anterior, iar a doua la 3,6% de la 4,1% în iulie.

