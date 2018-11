Comisia Europeană şi-a redus, din nou, previziunile pentru economia României

Cea mai recentă prognoză a Comisiei Europene (CE), prezentată joi, arată că economia României va creşte, în acest an, cu 3,6%, nivel sub cel estimat anterior, în iulie, de 4,1%. De asemenea, noua estimare este sub cea de 4,5% anunţată de CE, în mai 2018.

179 afişări