Companiile care domină vânzările globale de armament, estimate la 420 miliarde de dolari

Vânzările globale de armament sunt dominate de companiile americane, responsabile pentru mai mult de jumătate din tranzacţiile globale de echipamente şi servicii din 2018 ale primelor 100 de companii de specialitate, conform Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Vânzările globale de arme au totalizat 420 de miliarde de dolari în 2018, iar vânzările au crescut cu 4,6 la sută de la an la an, a spus think tankul.

Lista primelor 100 de firme include 43 de companii din SUA, care au reprezentat 59% din vânzările globale de arme, cu vânzări de 246 miliarde de dolari. Aceasta a fost o creştere cu 7,2 la sută faţă de 2017. Conform SIPRI vânzările au crescut împinse de achiziţiile publice ale departamentului de apărare din SUA.

Consolidările principalelor firme de armament din SUA au fost o altă tendinţă evidenţiată de SIPRI în 2018.

"Companiile mari din SUA fuzionează pentru a putea produce noua generaţie de sisteme de arme şi, prin urmare, sunt într-o poziţie mai bună pentru a câştiga contracte de la guvernul american", a spus Aude Fleurant, conducătoarea programului SIPRI pentru armament şi cheltuieli militare.

Între timp, vânzările combinate ale celor 10 firme ruseşti din top 100 au reprezentat aproape 9% din vânzările globale, în uşoară scădere faţă de 2017.

Primul producător rus a fost Almaz-Antey, pe locul 9. Compania de stat a înregistrat vânzări de 9,6 miliarde de dolari sau puţin peste un sfert din vânzările companiilor ruse. Almaz-Antey produce sistemul de apărare aeriană S-400.

Tendinţele pentru firmele europene au fost mixte, iar vânzările combinate pentru cele 27 de companii europene din top 100 au fost practic neschimbate, la 102 miliarde de dolari.

Firmele britanice au rămas cei mai mari producători de armament din Europa de Vest, cu vânzări de 35,1 miliarde de dolari, în scădere cu aproape 5 la sută faţă de an.

Scăderea generală - inclusiv pentru BAE Systems, a şasea firmă ca mărime din top 100 - a fost parţial datorată întârzierilor programului britanic de achiziţii de arme, spune raportul.

Cele şase companii franceze de pe lista de top 100 aveau vânzări combinate în valoare de 23,2 miliarde de dolari, conduse în principal de Dassault, ce face avioane de luptă, în timp ce vânzările totale pentru cele patru firme principale de armament din Germania au scăzut cu 4%.

Totuşi, principalul producător german Rheinmetall şi-a crescut vânzările cu 4% în urma livrărilor de vehicule blindate către armata germană, a declarat Pieter Wezeman, cercetător principal cu programul SIPRI pentru armament şi cheltuieli militare.

Lockheed Martin şi-a consolidat poziţia de cel mai mare vânzător de arme din lume, cu 11% din vânzările globale. SIPRI a declarat că producătorul aeronavei de luptă F-35 a avut vânzări de 47,2 miliarde de dolari.

Alte patru firme din SUA au ocupat primele cinci locuri din top 100, inclusiv Boeing, Northrop Grumman, Raytheon şi General Dynamics.

Din cauza lipsei datelor, companiile chineze nu au fost incluse. Cu toate acestea, SIPRI a estimat că trei firme chineze, inclusiv producătorul de avioane AVIC, ar fi putut fi incluse în primii 10 producători de arme.

Printre cei mai buni 100 de producători de arme cu sediul în afara SUA, Europa şi Rusia, şase au avut sediul în Japonia, în timp ce trei au avut sediul în Israel, India şi Coreea de Sud.

Creat în 1966 de parlamentul suedez, SIPRI urmăreşte cheltuielile militare şi transferurile de arme. Versiunea actuală a bazei de date SIPRI Arms Industry conţine date din 2002, inclusiv companii ruseşti.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.