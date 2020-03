Conexiunea la internet, sub semnul întrebării, din cauza coronavirusului?

În SUA, Comisia Federală pentru Comunicaţii a anunţat, vineri, că marii furnizori de internet, Comcast Corp, AT&T Inc and Verizon Communications Inc, vor continua să livreze acest serviciu, pentru 60 de zile, chiar şi celor care nu-şi pot achita facturile, din cauza blocajelor generate de epidemia de coronavirus.

În SUA, Comisia Federală pentru Comunicaţii a anunţat, vineri, că marii furnizori de internet, Comcast Corp, AT&T Inc and Verizon Communications Inc, vor continua să livreze acest serviciu chiar şi acelor clienţi care nu-şi pot achita facturile, din cauza blocajelor generate de epidemia de coronavirus.

Cei care întârzie cu plata facturilor vor continua să aibă acces la internet pentru cel puţin 60 de zile, potrivit Reuters.

Totodată, companiile au căzut de acord să instaleze conexiuni Wi-Fi tuturor celor care vor solicita acest lucru.

Milioane de americani vor lucra de acasă, în condiţiile în care angajatorii şi autorităţile încurajează telemunca, pentru a opri răspândirea pandemiei.

„Pe măsură ce epidemia de coronavirus se răspândeşte şi produce blocaje în sectorul economic, educaţional, medical şi social, devine esenţial ca americanii să rămână conectaţi. Conexiunea la internet le va permite să ţină legătura cu cei dragi şi cu doctorii, să lucreze de la distanţă, iar copiilor lor să aibă acces la educaţie de la distanţă”, a spus Ajit Pai, preşedintele Comisiei.

Alte companii care fac parte din acest acord sunt: Alphabet Inc’s Google Fiber, Charter Communications Inc, CenturyLink Inc, Cox Communications [COXC.UL], Sprint Corp, T-Mobile US Inc.

Jessica Rosenworcel, membră a Partidului Democrat şi a Comisiei pentru Comunicaţii, a lăudat iniţiativa furnizorilor de internet şi a sugerat că trebuie făcuţi paşi suplimentari, aşa încât americanii să poată beneficia şi de asistenţă medicală de la distanţă.

Ajit Pai a declarat că a cerut furnizorilor de internet ce oferă persoanelor cu venituri mici pachete de bază, să crească viteza internetului. Comcast a anunţat, joi, că a oferă deja internet de înaltă viteză tuturor clienţilor cu venituri mici.

US Telecom a trimis vineri o scrisoare Congresului American în care precizează că nu s-a observat creşterea traficului la internet în zonele în care salariaţii au lucrat de acasă.

