Consiliul Patronatelor Bancare: Taxa asupra activelor va fi calculată pe an, dar plătită trimestrial

Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) apreciază că interpretarea corectă, bazată pe principiile de drept fiscal şi pe declaraţiile publice, este aceea că taxa asupra activelor financiare ale băncilor va fi calculată la nivelul întregului an fiscal, fiind insă platibilă trimestrial.

Un comunicat al consiliului, referitoar la plata taxei pe activele financiare ale institutiilor bancare stipulata in Capitolul IV al Ordonantei de Urgenta privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, adoptata de Guvernul Romaniei in seara zilei de 21 decembrie a.c. arată că “având în vedere unele interpretări apărute în mass-media privind modalitatea de aplicare a plăţii taxei pe activele financiare a instituţiilor bancare potrivit Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului, apreciem că interpretarea corectă, bazată atât pe principiile de drept fiscal, cât şi pe declaraţiile publice din ultimele zile, este aceea că taxa asupra activelor financiare ale instituţiilor bancare va fi calculată la nivelul întregului an fiscal, fiind insă platibilă trimestrial, la fel ca în cazul plaţii altor tipuri de taxe şi impozite (cum ar fi cel pe profit), a caror valoare e stabilită la nivelul întregului an, fiind insă platibilă la diferite intervale de timp.

Aşadar, o astfel de interpretare ţine cont şi de o practică fiscala deja existenta, insă şi de declaraţiile anterioare ale Ministrului Finanţelor din ziua de marţi, 18 decembrie a.c., in care cifrele şi calculele prezentate public cu acea ocazie au relevat faptul că se intenţioneaza aplicarea unei taxe pe active bancare stabilită la nivelul întregului an, insă platibilă trimestrial.”

