Contractele pentru trei proiecte de infrastructură, semnate la Guvern

Contractele pentru realizarea primului tronson al autostrăzii Piteşti - Sibiu, cel pentru lotul 3 al centurii de sud a Capitalei, precum şi cel pentru automatizarea traficului la M5 metrou au fost semnate duminică la Guvern, în prezenţa premierului Viorica Dăncilă şi a ministrului Transporturilor.

Primul contract încheiat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A - CNAIR cu Compania Porr Construct SRL vizează realizarea Secţiunii 1 Sibiu - Boiţa (km 0+000 - km 13+170) din Autostrada Piteşti – Sibiu. Valoarea contractului este de 612.647.863,38 lei fără TVA, echivalentul a 129 milioane euro fără TVA, având un cost/ km de 10 milioane euro fără TVA. Lungimea totală a Secţiunii 1 Sibiu - Boiţa este de 13,17 km. Durata de realizare a acestui contract este de 48 luni, din care 12 luni pentru activitatea de proiectare si 36 luni pentru execuţia lucrărilor. Garanţia lucrărilor este de 10 ani (120 luni).

Al doilea contract semnat de către CNAIR şi Asocierea AKTOR S.A. – GRECIA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. ROMÂNIA se referă la proiectarea şi execuţia Lotului 3 al Autostrăzii Centură Sud a Municipiului Bucureşti. Valoarea contractului este de 853.422.022,52 lei, fără TVA (echivalentul a 180 milioane euro). Lotul 3 al autostrăzii de Centură Bucureşti Sud va avea o lungime de aproximativ 18 km şi este format din două sectoare de 15,46 km, respectiv 2,5 km. Durata de realizare a contractului este de 42 luni, din care 12 luni pentru proiectare şi 30 luni (2,5 ani) pentru execuţia lucrărilor.Autostrada de Centură Bucureşti Sud va asigura conexiunea dintre autostrada A1 (Bucureşti – Piteşti) şi A2 (Bucureşti – Constanţa), pe coridorul IV Pan European.

Al treilea contract a fost cel semnat de către Metrorex şi ALSTOM TRANSPORT S.A. are în vedere furnizarea “Sistemului de siguranţă şi automatizare a traficului, inclusiv echipamentul de siguranţă îmbarcat pe tren şi sistemul de informare dinamică (inclusiv sonorizare) pentru Magistrala 5. Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Opera) inclusiv, Staţia şi Depoul Valea Ialomiţei. Contractul în valoare de 112.923.292,72 lei, fără TVA va avea o perioadă de execuţie de 9 luni.

„Am asigurat în bugetul naţional sumele necesare pentru demararea proiectelor importante pentru infrastructură aşteptate de români. În aceleşi timp folosim fondurile necesare pentru proiecte de anvergură şi mă refer aici la fondurile europene. Prea mult timp a fost ţinută pe loc din cauza birocraţiei şi a intereselor politice. Am simplicat legislaţia privind achiziţiile publice. Am asigurat un cadru corect pentru derularea proiectelor pentru parteneriat public-privat. Urmărim să respectăm termenele pentru finalizarea la timp a proiectelor...Autostrada Sibiu-Piteşti este unul dintre proiectele majore. Acest Guvern a luat măsurile necesare pentru semnarea contractului şi începerea lucrărilor şi mă refer aici la asigurarea finanţării din fonduri naţionale şi europene, obţinerea avizelor de mediu. Secţiunea Boiţa e primul pas concret pentru începerea lucrărilor la prima autostradă care trece munţii. Prin semnarea contractului de proiectre sşi execuţie pentru lotul 3 al autostrăzii de Centură a Muncipiului Bucureşti, în lungime de aproximativ 18 km, aducem mai aproape de realizare proiectul care va contribui la fluidizarea traficului în Capitală. Am reuşit să alocăm fonduri europene, în ciuda faptul că unii politicieni au încercat blocarea proiectelor europene. Un alt proiect aşteptat de Bucureşteni e magistrala 5 de metrou secţiunea Râul Doamnei-Eroilor, astfel încât să poată fi dată în funcţiune până la sfârşitul anului. Vom urmări cu mare atenţie ca lucrările să fie executate la termenele stabilite şi în înalte condiţii de calitate. Statul român nu acceptă întârzieri ale termenelor”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

„Nu o să mai tolerăm nicio întârziere. Sunt firme care au reuşit să scurteze timpul de proiectate de la 9 luni la 2 luni. Nu vă mai bateţi joc de subcontractorii români. Nu vreau să mai fiu informat că nu sunt plătiţi subcontractorii atâta timp cât statul român plăteşte la timp facturilor. Mesajul meu este unul cât se poate de simplu. Guvernarea PSD-ALDE continuă investiţiile şi finalizează proiectele în derulare”, a declarat ministrul Transporturilor Răzvan Cuc.

