Copiii cu analfabetism funcţional de azi sunt adulţii asistaţi social de mâine. Numărul lor este uriaş, iar impactul economic e pe măsură

Copiii analfabeţi funcţional de astăzi vor deveni adulţii asistaţi social de mâine. 42% dintre elevii din România nu înţeleg ceea ce citesc şi nu pot face raţionamente simple. Aceştia riscă să devină o povară pentru societate dacă sistemul de educaţie nu îi salvează la timp.

„Şansa ca aceşti copii să aibă un job în viitor este foarte mică. Este ca şi cum, în economia de mâine, ei nu-şi vor mai avea locul”, spune Măriuca Talpeş, din Coaliţia pentru Dezvoltarea României.

Fără loc de muncă, copilul de astăzi va deveni mâine adultul care trăieşte din ajutor social. „O persoană care este ajutată social pe întreaga viaţă costă între 1 şi 2 milioane de euro”, explică Măriuca Talpeş.

Pe de altă parte, un an în plus de studii măreşte cu zeci de mii de euro venitul total pe viaţă al unei persoane. „Fiecare an la şcoală înseamnă cam 70.000 de euro venit suplimentar pentru el.”

Şi economia ţării ar avea de câştigat daca în generaţia viitoare analfabetismul funcţional nu ar mai exista. „PIB-ul României pe perioada vieţii acestor copii va creşte cu 1.200 mld. de dolari. Numai pentru că i-am salvat pe aceşti copii. Salariile acestor copii vor creşte în fiecare an cu 12% toată viaţa lor.”

Cum pot fi ajutaţi aceşti copii să nu devină la maturitate povara societăţii ? Măriuca Talpeş răspunde: „Pentru aceşti copii trebuie gândit diferit planuri speciale pentru ei, testate. Trebuie o echipă de specialişti să gândească foarte bine acest plan remedial şi cred că trebuie un plan naţional implementat imediat.”

Elevii analfabeţi funcţional se vor adapta cu greu şcolii online, mai ales că majoritate provin din familii nevoiaşe şi nu au acces la device-uri sau la internet.