Crescătorii de animale cer Guvernului să îşi asume uciderea preventivă a porcilor din gospodării

Fermierii din Teleorman şi Olt nu pot să îşi desfăşoare activitatea din cauza focarelor de pestă porcină care apar în gospodării şi cer reprezentanţilor Ministerului Agriculturii să acţioneze preventiv asupra crescătorilor care nu aplică normele de biosecuritate, potrivit unui comunicat ACEBOP.

"Din motive strict politice, Guvernul nu îşi asumă uciderea preventivă a porcilor din gospodăriile care nu aplică normele de biosecuritate din jurul marilor ferme - precum şi a mistreţilor. Fermierii din România, prin vocea dr. Mary Pană, medic veterinar şi preşedinte de asociaţie, au încercat să transmită săptămână trecută strigătul lor de alarmă asupra situaţiei în Olt şi Teleorman unde fermierii sunt blocaţi de două luni şi nu pot livra porcii la abator - datorită focarelor care apar constant în gospodării. Pentru acestea nu ia nimeni o decizie, sunt blocate livrările fermelor şi atat. Nicio altă măsură!", arată un comunicat de presă al Asociaţiei Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine Ovine şi Porcine (ACEBOP).

Fermierii din Olt care investesc sume importante pentru dezvoltarea afacerilor sunt în incapacitate de a-şi urma activitatea din cauza cetăţenilor care ascund animalele în timpul controalelor apoi aduc porcii înapoi în gospodărie.

“Oltul, de exemplu, este închis complet, trei ferme mari şi trei mai mici sunt blocate de două luni! Un exemplu concret din focar de pestă într-o gospodărie din Olt - porcii ucişi, imediat după plecarea organelor de control, gospodarul a populat din nou, fără respectarea legislaţiei. Pe cine încălzeşte o amendă, când astfel de practici blochează livrările şi în fermele mari sunt porci de 140 kg care se mănâncă între ei?



Fermier care a avut curaj să investească 7 milioane de euro, să facă producţie, stă cu poarta închisă, nu poate livra la abator pentru că autoritatea veterinară nu se oboseşte să ceară derogare la Bruxelles, în schimb îl ţine luni de zile închis datorită focarelor reapărute în gospodării?”, mai spune asociaţia.

ACEBOP face din nou, apel la ministrul Agriculturii, Petre Daea şi la reprezentanţii ANSVSA să se ocupe de caz, întrucât în prezent nu există buget pentru reproducţie, pesta porcină face revagii iar fermele de porci din România sunt în colaps.

"Efectivele de suine au scăzut alarmant comparativ cu cele din 2018 şi continuă să scadă. Legea reproducţiei nu este bugetată, pesta porcină africană face ravagii şi filiera porcului românesc este în colaps. Am transmis săptămâna trecută printr-un mesaj domnului Ministru Daea, solicitarea fermierilor pentru cordoane de protecţie în jurul fermelor de 10 km, în care să fie ucişi preventiv porcii şi mistreţii. Speram să îşi asume şi preşedintele ANSVSA, domnul Brănescu, să mergem şi noi măcar în ceasul cel din urmă în faţa bolii şi nu pe urmele ei, să numărăm focarele şi... atât!", mai anunţă ACEBOP în comunicat.

Asociaţia cere măsuri urgente şi rapide, aşa cum sunt luate în celelalte stare membre ale Uniunii Europene, pentru fermieri care deţin zeci de mii de animale în fermele lor.

"De măsuri urgente avem nevoie domnilor, să salvăm fermele mari de suine peste 20.000 de capete. Nici măcar nu sunt multe, 10 sau 11. Într-o comună nu sunt mai mult de 200-300 de porci, costă mai puţin bugetul decât despăgubirile pentru fermele mari. Noi nu facem politica, sau mai bine spus facem politica fermierilor, care vor să muncească decent într-o ţară normală. Şi nu ne cântărim munca în voturi. Măsura cordonului preventiv de 10 km a fost discutată de acum 7-8 luni, ni s-a promis că vor fi luate măsuri. Dar am fost duşi cu vorba, aproape un an. Iar acum, factorii de decizie se ocupă numai de campanie, de voturi. Noi nu avem decât muţenie şi telefoane închise. În celelalte state UE se acţionează pentru măsuri rapide, cordonul preventiv de 10 km se aplica în jurul fermelor de reproducţie şi îngrăşare şi zeci de mii de porci, mistreţi, au fost ucişi. România nu a luat o asemenea măsură de peste un an, perioadă în care s-au plătit milioane de euro de la buget pe ferme închise şi dezinfectante", a adăugat ACEBOP în comunicat.

