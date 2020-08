Anul 2020 ar putea fi unul ratat.

Reducerea activităţii instanţelor atrage după sine riscul major ca cei afectaţi să nu-şi mai poată acoperi prejudiciile chiar dacă ajung să se bucure într-un final de o hotărăre judecătoreascî favorabilă.

„O societate care are o datorie semnificativă faţă de o alta poate profita de această pauză în care dosarul nu se judecă, în sensul că are timp suficient să-şi provoace o stare de insolvenţă şi să-şi declare falimentul, iar partea păgubită nu mai poate recupera nimic. Aceeaşi este situaţia şi în cazul proceselor din care rezultă că păgubit este Statul, care poate ajunge în punctul de a nu-şi putea recupera prejudiciile aduse de anumiţi agenţi economici datorită unei situaţii litigioase care trenează de jumătate de an. Riscul există, bineînţeles, şi în condiţiile unei judecăţi în ritm normal, dar în situaţia actuală riscul este aproape iminent", a declart Ioana Bonghez, avocat al Casei de avocatură Berechet Rusu Hiriţ.

Decretul privind instituirea stării de urgenţă şi Decretul de prelungire a acesteia prevăd obligaţia instanţelor de judecată să-şi reia activitatea în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă pe 15 mai. Totuşi, până la 25 mai instanţele de judecată nu-şi pot relua, în principiu, decât activitatea administrativă care înseamnă să trimită citaţiile de reluare a judecăţii în cauzele suspendate de drept pe perioada stării de urgenţă. Timpul rămas până la vacanţa judecătorească, redusă la o lună prin Hotărârea CSM nr. 734 din 12.05.2020 - mai puţin de două luni - va putea fi suficient, în cel mai fericit caz, să se acorde două termene de judecată. Acest timp este insuficient pentru soluţionarea unor dosare de complexitate medie sau mare, în care este nevoie de un probatoriu complex – audiere de martori, interogatorii, probe suplimentare, arată analiza Berechet Rusu Hiriţ.

În plus, dacă nu vor fi implementate măsuri pentru ca procesele să continue şi pe perioada vacanţei judecătoreaşti, iar în toamnă se va declanşa un nou episod pandemic, există riscul ca activitatea instanţelor să fie din nou dată peste cap, iar anul 2020 să fie unul pierdut pentru procesele de medie şi mare complexitate.