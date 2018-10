Cum să faci mai mulţi bani dintr-un joc decât din 10 filme cu James Bond

Într-un acord unic pentru industria jocurilor video, Sam şi Dan Houser, fraţii creatori ai jocului Grand Theft Auto, vor obţine cea mai mare parte a redevenţelor în valoare de 538 de milioane de dolari pe care Take-Two Interactive Software le va plăti angajaţilor în acest an, arată Bloomberg.

40 afişări

Aceasta drept mulţumire pentru cel mai recent titlu al lor, Red Dead Redemption II, lansat în această perioadă.

Cei doi fraţi, născuţi în Marea Britanie, precum şi câţiva insideri cheie, împart jumătate din profiturile Rockstar Games Inc., filiala Take-Two responsabilă pentru ambele titluri. Anul trecut, Take-Two a distribuit 383 milioane de dolari şi peste 2.000 de angajaţi ai Rockstar au primit bonusuri.

Take-Two a declarat că sumele plătite permit angajaţilor să se bucure de succesul software-ului pe care îl dezvoltă. Compania a refuzat să spună cât de mult le-a oferit fraţilor Houser, dar Gerrick Johnson de la BMO Capital Markets a estimat că fraţii au primit majoritatea.

Povestea fraţilor Houser arată cât de mult au evoluat jocurile video din zilele Pong şi Space Invaders. Industria este de aşteptat să obţină în acest an 138 miliarde de dolari. Red Dead II va vinde cel puţin 15 milioane de copii până la sfârşitul anului, spun analiştii, la preţuri începând cu 60 de dolari pentru pachetul de bază.

Grand Theft Auto V, ultima parte a serialului cu gangsteri a vândut aproape 100 de milioane de exemplare şi a generat venituri de peste 6 miliarde de dolari, ceea ce este mai mult decât ultimele 10 filme James Bond combinate. A fost unul dintre primele jocuri importante în care eroii erau băieţi răi care puteau ucide după bunul plac. Anul trecut, versiunea online a adus Take-Two venituri de 758 milioane de dolari, potrivit unei estimări a lui Piper Jaffray Cos.

Sam, 46 de ani, şi Dan, 44 de ani, au crescut iubind filmele şi cultura pop, potrivit cărţii lui David Kushner din 2012 "Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto". Tatăl lor, Walter Houser, a condus un celebru club de jazz din Londra. Mama lor, Geraldine Moffat, este o fosta actriţă care a aparut cu Michael Caine în drama "Get Carter" din 1971. Unii jucatori spun că stilul filmului se regăseşte în franciza Grand Theft Auto.

Fraţii, care au venit la Take-Two în 1998, sunt cunoscuţi drept workaholici şi duri cu angajaţii. În 2006, angajaţii au dat în judecată compania pentru orele suplimentare neplătite. În 2010, o scrisoare, publicată de site-ul Gamasutra, arăta că angajaţii care lucrează la seria Red Dead sunt condamnaţi la depresie şi boli fizice, din cauza orelor de muncă prelungite, vacanţelor anulate şi creşterilor modeste ale salariilor. Un purtător de cuvânt al Rockstar a declarat că fraţii au o "etică a muncii foarte dedicată".

În timp ce analiştii şi cei din industrie spun că nu este neobişnuit ca designerii de jocuri să obţină cote din profituri, partea fraţilor Houser este extraordinară. Pentru comparaţie, Michael Morhaime, fostul preşedinte al diviziei Activision Blizzard Inc., a câştigat anul trecut 12,3 milioane de dolari.

Analistul Wedbush Securities, Michael Pachter, se întreabă de ce nu sunt publice sumele plătite fraţilor Houser. Take-Two are o marjă de profit mai mică decât rivalii Activision şi Electronic Arts, în parte datorită structurii de redevenţe, potrivit analistului Bloomberg Intelligence, Matthew Kanterman. Dar, din moment ce veniturile s-au dublat, iar EBITDA a crescut de patru ori din 2012, acţionarii Take-Two nu s-au plâns. Preţul acţiunilor este de peste 10 ori mai mare de atunci.

Red Dead Redemption II este un joc aşteptat, datorită nivelului de detalii: acţiunea are loc în Vestul Sălbatec, personajele traversează munţi înzăpeziţi şi câmpii prăfuite. Arthur Morgan, personajul principal, se murdăreşte din când în când, iar jucătorii îi pot curăţa hainele odată ce ajunge în oraş. Peste 190 de cântece originale au fost compuse pentru joc. Urmând modelul stabilit de Grand Theft Auto online, versiunea online a Red Dead, care va fi lansată în noiembrie, va include oportunităţi de a cheltui bani reali pentru a cumpăra bunuri în joc.

Spre deosebire de Grand Theft Auto, Red Dead II recompensează binele făcut: de exemplu, cu cât personajul îşi îngrijeşte mai bine calul, cu atât este mai probabil că animalul îl va ajuta să evadeze, dacă este cazul.

"Aceste jocuri oferă libertatea de a merge oriunde şi de a face ceea ce vrei", spune un analist. "Ceea ce a făcut din Red Dead un succes este această libertate. Este cea mai mare contribuţie a fraţilor la jocurile video".

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.