Cursul leu/euro scade, în timp ce dobânzile nu se prea mişcă

ROBOR la trei luni staţionează la 2,15% din 7 iulie.

Dobânzile pe piaţa monetară staţionează de o perioadă sau au va­ria­ţii modeste, în special pentru sca­den­ţele scurte, în timp ce leul a intrat în ultimele zile pe o tendinţă de uşoară apreciere în raport cu euro.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor va­riabile la creditele în lei contractate înain­te de luna mai 2019, staţionează de aproape trei săptămâni la 2,15%, în timp ce cursul de schimb leu/euro a făcut un pas în spate, spre 4,83 lei/euro, după aprecierea monedei naţionale din ultimele zile în faţa euro.

După ce BNR a redus dobânda-cheie şi a injectat lichiditate în piaţă, şi do­bânzile pe piaţa interbancară au început să scadă.

Practic, ROBOR la trei luni a scă­zut mai mult în urma deciziilor BNR de la sfârşitul lunii mai de a tăia dobânda-cheie, de la 2% la 1,75% şi de a reduce nivelul facilităţilor permanen­te din jurul acestei dobânzi. Boardul băncii centrale a redus facilitatea de depozit la 1,25% pe an, de la 1,50% pe an şi rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2,25% pe an, de la 2,50% pe an.

Dacă la sfârşitul lunii martie, ROBOR la trei luni era de 2,55%, la fi­nele lunii aprilie a fost de 2,50%, iar la sfârşit de mai coborâse la 2,40%, pentru ca în iunie ROBOR la trei luni să continue să scadă, oscilând prepon­de­rent în intervalul 2,15-2,20%. Înce­pu­tul lunii iulie a mai adus o ajustare, însă în ultimele trei săptămâni indicele ROBOR la trei luni a rămas neclintit la 2,15%, cel mai scăzut nivel de după aprilie 2018.

ROBOR la trei luni repre­zin­tă do­bân­da la care băn­cile îşi acor­dă îm­pru­mu­turi cu o ma­turitate la trei luni. Tot­oda­tă, ROBOR 3M este indi­ca­torul mo­netar în funcţie de care se calculează dobânzile variabile pentru cre­ditele de con­sum şi ipote­care acordate în lei înainte de luna mai 2019.

Şi ROBOR la şase luni a rămas în iulie pe palierul 2,23-2,24% pe an, după ce în a doua parte a lunii martie sărise şi de 3,3%.

Întrebarea este dacă indicii ROBOR se vor menţine şi în perioada următoare la aceste niveluri sau vor mai scădea.

În perspectivă, dobânda de politică monetară şi implicit dobânzile la lei de pe piaţă ar putea să mai scadă, având în vedere şi declinul puternic al economiei anticipat pentru acest an, însă spaţiul de manevră al BNR este limitat de dezechilibrele macro, respec­tiv de deficitele gemene - buge­tar şi de cont curent -, existând şi riscul de depreciere a leului în faţa euro, după cum au spus recent unii bancheri prezenţi la ZF Bankers Summit 2020. Astfel, sacrificiul ar putea să fie men­ţinerea dobânzilor, pen­tru a păstra cursul previzibil.