Daimler anunţă că nu ştie cum a achiziţionat Kim Jong Un limuzinele blindate folosite

Kim Jong Un a stârnit atenţia prin folosirea limuzinelor produse de Daimler, la mai multe întâlniri foarte importante, incluv cea cu preşedintele rus Vladimir Putin şi la ambele întâlniri anterioare cu preşedintele Donald Trump.

Vânzarea de bunuri de lux, inclusiv limuzine, este interzisă în temeiul sancţiunilor Naţiunile Unite, menite să exercite presiuni asupra Coreei de Nord de a abandona producerea de arme nucleare.

