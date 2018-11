De ce crede Călin Popescu Tăriceanu că proiectul Canalul Dunăre-Bucureşti este o GREŞEALĂ uriaşă

Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, la Palatul Parlamentului, că proiectul Canalul Dunăre-Bucureşti este „o uriaşă greşeală”, întrucât din punct de vedere economic nu răspunde unor necesităţi reale.

"La distanţă de doi ani de la aprobarea strategiei Dunării de către Comisia Europeană mi-am permis să elaborez un document pe care l-am şi publicat în 23 noiembrie 2010, în Ziarul Financiar. Am acest document în faţă şi am să mă refer la el, să vedem cât de valabile erau acele propuneri şi eventual dacă putem să facem un inventar (...) cu ce s-a realizat. (...) Am început acel articol cu o întrebare - cum evităm capcanele? (...) Mă refeream la un proiect de care aţi auzit cu toţii - Canalul Dunăre-Bucureşti. Pentru a înţelege de ce este o uriaşă greşeală acest proiect al Canalului Bucureşti - Dunăre va trebui să fac puţină istorie. Ideea unui proiect de canal care să lege Bucureştiul de Dunăre apare din perioada în care transporturile pe apă aveau probabil prioritate, nu exista alternativa căilor ferate şi cu atât mai puţin a transportului rutier. (...) Proiectul în forma actuală este, după cum ştim, iniţiat la începutul anilor '80 nu dintr-un raţionament economic, ci din dorinţa megalomanică a unui lider politic total incult, dar dornic şi el să-şi aducă contribuţia la lungul şir de proiecte inutile pe care lipsa criteriilor economice sau de altă natură le poate genera în ţările cu conducere totalitară sau dictatorială", a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a subliniat că proiectul Bucureşti – Canalul Dunăre nu răspunde nevoilor realităţii şi că doar un trafic de mărfuri ar putea să justifice o astfel de investiţie.

"Deci cea mai binevoitoare abordare pentru acest proiect ne arată că acest canal nu este necesar pentru că din punct de vedere economic nu răspunde unor necesităţi reale, în speţă un trafic de mărfuri al cărui volum să justifice o astfel de investiţie. Trebuie să ţineţi cont că linia de cale ferată care uneşte Bucureşti cu Giurgiu nu funcţionează de peste 10 ani. În urma inundaţiilor din 2005 podul de la Grădiştea a fost stricat, nici astăzi nu e reparat. Dacă ar exista o astfel de nevoie economică, primul lucru şi cel mai simplu ar fi să reparăm calea ferată, să răspundă acestei nevoi. (...) Pentru a înţelege cel mai bine nocivitatea unui astfel de proiect din punct de vedere economic ar trebui să facem o simplă întrebare la Ministerul Transporturilor - câte zeci de ani mai au nevoie ca să amortizeze Canalul Dunăre - Marea Neagră - şi după ce obţinem răspunsul la întrebarea asta ne lămurim şi cu canalul Bucureşti - Dunăre. Simţeam nevoia să abordez această chestiune, pentru că am văzut-o relansată în ultima perioadă în public şi oameni care să aibă idei avem destui, l-am avut eu ministru Transporturilor pe domnul Orban care venise cu ideea asta. Acum văd că a fost relansată", a punctat liderul Senatului.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat în luna august că unul dintre proiectele prioritare ale guvernului va fi continuarea lucrărilor la canalul Dunăre-Bucureşti şi construirea porturilor Glina şi Mihăileşti.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost prezent la Forumul naţional al strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, organizat la Palatul Parlamentului.

În perioada 5 – 6 noiembrie 2018 se desfăşoară, la Bucureşti, Forumul Naţional al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), eveniment organizat la Palatul Parlamentului de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

