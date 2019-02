Deneş promite reabilitarea Cazinoului şi falezelor din Constanţa şi Costineşti

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a declarat, joi, la Bistriţa, că vrea să aloce bani, în regim de urgenţă, pentru consolidarea falezei din Costineşti care s-a prăbuşit iarna acesta şi a anunţat că în toamnă va începe reabilitarea Cazinoului şi a falezei din Constanţa.

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Bistriţa că aşteaptă promulgarea bugetului pentru a se putea aloca bani, în regim de urgenţă, din fondul de rezervă pentru consolidarea falezei din Costineşti care s-a prăbuşit în iarna aceasta şi pune în pericol construcţiile din zonă, inclusiv restaurantele şi pensiunile.

“Anul trecut în vizita de lucru pe care am avut o înainte de 1 mai împreună cu specialiştii din administraţia bazinală Dobrogea - Litoral am vizitat litoralul românesc, inclusiv această faleză. Am observat că era consolidată cu grinzi metalice, într-o poziţie extrem de periculoasă pentru turişti. (...) Am dispus atunci să se împrejmuiască perimetrul respectiv iar în iarna aceasta Marea Neagră, care este una capricioasă cu extrem de mulţi şi puternici curenţi, a făcut ca această faleză să se degradeze, să se dărâme, înaintând periculos înspre zona de ţărm în care sunt construcţii, inclusiv restaurante şi pensiuni”, a declarat ministrul Ioan Deneş.

Potrivit acestuia, din raportul înaintat Ministerului Apelor şi Pădurilor, de Comisia Judeţeană pentru Situaţii de Urgenţă, prefect, autorităţi locale, specialişti, este nevoie de bani pentru punerea în siguranţă a zonei.

„Au făcut un proces verbal care a fost înaintat la Ministerul Apelor şi Pădurilor şi aşteptăm ca preşedintele României Klaus Iohannis să promulge bugetul de stat ca din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului să putem să alocăm în regim de urgenţă suma necesară pentru consolidarea falezei de la Costineşti, astfel încât să punem în siguranţă inclusiv clădirile aflate în zona periculoasă”, a mai spus Deneş.

Ministrul Apelor şi Pădurilor a mai adăugat că anul acesta va începe şi un proiect pe litoralul românesc, acesta urmând să includă reabilitarea Cazinoului din Constanţa, a falezei din Constanţa, dar şi crearea unei zone noi de plajă de 2,5 milioane de metri pătraţi.

“Prin Programul Operaţional Infrastructură Mare avem un proiect, cred că cel mai mare proiect care s-a derulat vreodată pe litoralul românesc - Reducerea Eroziunii Costiere faza a doua, în valoare de 810 milioane de euro fără TVA. În faza întâi s-au făcut înnisipări în zona Constanţei, iar faza a doua începe reabilitarea, în înnisiparea litoralului românesc începând din zona Deltei Dunării respectiv de la stăvilarele Edighiol şi Periboina şi până la staţiunea 2 Mai. Proiectul este împărţit în două etape: pentru stăvilarele Edighiol şi Periboina care fac parte dintr-un lot de cinci lucrări s-a semnat deja contractul de execuţie şi va începe execuţia efectivă în luna iunie 2019”, a afirmat Deneş.

Potrivit ministrului, la finalul proiectului vom avea aproximativ 2,5 milioane de metri pătraţi de plajă faţă cea pe care o avem la ora actuală. Este

Deneş a afirmat că proiectul se va realiza până în anul 2022, iar după lucrări se va putea spune că sunt puse în siguranţă zonele de faleză zona de Constanţa, Eforie Nord, Eforie Sud.

