Directorul CFR Călători, despre interviul cu somnul: Cu ce am greşit că am spus un adevăr?/ Mă consider nevinovat

Leon Bărbulescu, directorul general al CFR Călători, a explicat, pentru MEDIAFAX, perspectiva sa în ceea ce priveşte incidentele în care a fost implicat în ultimele două zile.

Directorul general al CFR Călători, despre interviul cu somnul: Cu ce am greşit că am spus un adevăr?/ Mă consider nevinovat

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a declarat, duminică dimineaţa, la Antena 3, că va avea, luni, discuţii cu preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) de la CFR Călători pentru schimbarea managementului companiei, după ce directorul general, Leon Bărbulescu, a spus că dormea când a fost întrebat, la Antena 1, despre locomotivele deraiate sâmbătă. „Nu mi-a venit să cred reacţia, dânsul trebuia să vină cu lucruri clarificatoare legate de aceste incidente şi nu să fie trezit din somn. Drept urmare eu sunt convins că trebuie să se odihnească, dar nu pe banii de la CFR Călători”, a afirmat Cuc. Ministrul Transporturilor a mai spus că, în cursul zilei de sâmbătă, s-a comunicat dezastruos cu privire la acele incidente. Mai exact, Bărbulescu a afirmat, într-un interviu telefonic pentru Antena 1 despre locomotivele deraiate în cursul zilei de sâmbătă, că nu s-a întâmplat nimic grav şi că a fost „trezit din somn”.

„Afirmaţia domnului ministru nu ştiu cum să o iau. Vom vedea mâine (luni – n.red.). Deocamdată, eu nu am fost sunat, chemat, să am un punct de vedere, să mi se spună ceva. Nu ştiu, vom vedea mâine”, a afirmat, duminică, Leon Bărbulescu, directorul general al CFR Călători, pentru MEDIAFAX.

Directorul general al CFR Călători a susţinut, pentru MEDIAFAX, că interviul pentru Antena 1 l-a acordat sâmbătă, în jur de ora 14:00 sau ora 15:00.

„Avusesem o dimineaţă foarte grea, numai telefoane, numai probleme. Am informat conducerea ministerului de absolut toate aspectele acestea şi cu toate acestea, fiind singurul informator, în sens pozitiv, nu vreau să spun altceva, iată, mi se întâmplă chestia aceasta. (...) Evenimentele nu au fost deosebit de grave din punct de vedere al călătorilor. Asta am şi zis în interviul acela (de la Antena 1 – n.red.): «Călătorii n-au avut de suferit, n-au fost probleme. Au fost trei locomotive care au deraiat. Nu ştiu cauzele». Acum le ştiu: toate trei sunt de infrastructură feroviară”, a precizat Leon Bărbulescu, pentru MEDIAFAX.

De asemenea, directorul de la CFR Călători susţine că a prezentant aceleaşi detalii şi pentru Antena 1. „Domnişoara reporteră de la Antena 1, de la Observator, a tot insistat să îi spun care sunt problemele de linie, de linie. «Domnişoară, iertaţi-mă, acum m-am trezit din somn». Cu ce am greşit că am spus un adevăr?”, a mai spus Bărbulescu.

Mandatul lui Bărbulescu expiră la data de 20 martie 2019. Acesta a fost instalat în funcţie la data de 21 martie 2018, iar acum se află, din punct de vedere legal, la al doilea mandat.

„La 20 martie îmi expiră mandatul. Presupun că nu mi se va mai prelungi, datorită evenimentului de la Antena 1. Pe această cale, aş dori ca interviul meu integral, de 4 minute şi 30 de secunde, să fie dat de Antena 1, nu doar 6 secunde cât am spus că m-au trezit din somn. Acolo am spus că sunt investigări, că sunt cercetări în cauzele respective, deraierile locomotivelor, care nu ţin de CFR Călători, ori lucrurile acestea nu au fost date public. Rog şi pe calea aceasta ca Antena 1 să difuzeze întregul interviu”, a menţionat Bărbulescu.

Conform legii, la fiecare şase luni, Consiliul de Administraţie al CFR Călători, care este format din şapte membri, este înlocuit. Astfel, după patru luni de mandat, începe o nouă procedură de selecţie pentru CA, care durează două luni. Dintre membrii CA este ales directorul general al CFR Călători, iar Leon Bărbulescu a cerut să fie din nou membru al acestuia.

„Acum suntem în procedură de selecţie, am demarat la începutul lunii noiembrie, anul trecut. Mai urmează câteva zile, până la finalizarea celor 60 de zile”, a detaliat Bărbulescu.

Directorul general al CFR Călători a confirmat că Ministerul Transporturilor, respectiv ministrul de resort, se pot implica în procedura de selecţie a membrilor CA.

„Autoritatea publică tutelară (MT, în acest caz – n.red.) trebuie să dea, prin Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie, un ultim verdict”, a precizat Bărbulescu.

De asemenea, directorul general al CFR Călători a explicat perspectiva sa în ceea ce priveşte cele trei incidente din cursul zilei de sâmbătă.

„Ieri au fost trei evenimente pe calea ferată: unul pe Regionala Braşov, unul pe Regionala Timişoara şi unul între Gara de Nord şi Bucureşti Călători Depou, toate trei având ca şi cauză prezumtivă probleme de linie, deci de CFR Infrastructură, în niciun caz de CFR Călători, de locomotive sau vagoane. Toate cele trei evenimente s-au datorat liniei CFR, respectiv supralărgire şi rupere de inimă de macaz. În al doilea rând, până la această oră (aproximativ ora 18:00), nu am fost contactat de nimeni să mi se ceară demisia şi nu am să mi-o dat pentru că eu mă consider completamente nevinovat”, a detaliat Bărbulescu.

Agenţia de Investigare Feroviară Română (AGIFER) trebuie să cerceteze cele trei evenimente şi să dea un rezultat. „Nu au un termen precis – o zi, o lună, o săptămână etc. Depinde de gravitatea evenimentului respectiv. În general, cei de la AGIFER comunică răspunsul într-un termen rezonabil”, a mai spus Bărbulescu.

Luni, CFR Călători urmează să revină cu alte informaţii oficiale despre incidentele care au fost loc sâmbătă.

„Pe SICAP sunt 205 vagoane introduse la modernizare, în proceduri de achiziţie, în următoarele două luni vor mai fi încă 213, în total 418 vagoane şi peste ele vom veni cu 40 de vagoane pentru persoanele cu dizabilităţi, vagoane petru transport schiuri şi transport biciclete. În momentul de fază avem 730-740 de vagoane active, în circulaţie, fără vagoane speciale – de dormit restaurant şi cuşetă. Vom ajunge, în următorii trei ani, la peste 1.000 de vagoane. Sunt luate de la «gard»: vagoane care erau de casare şi vor intra într-un proces de modernizare – în total 460 de vagoane. Lucru pe care Leon Bărbulescu le-a făcut la CFR Călători şi de care se pare că domnul ministru nu a fost informat – nu că nu cunoaşte, nu a fost informat de aceste rezultate excepţionale, din punctul meu de vedere”, a mai precizat Bărbulescu despre activitatea sa.

Investiţia necesară pentru modernizarea celor aproape 460 de vagoane şi a 100 de locomotive, dintre 21 de locomotive cu icon şi 80 cu motoare asincrone (40 de 3400 KWh şi 40 de 5.100 Kwh), se ridică la peste 1,8 miliarde de lei, conform datelor directorului general al CFR Călători.

„Anul trecut nu am avut niciun leu. Am scos pe SICAP procedurile de achiziţie pentru încheierea de acorduri cadru. La acorduri cadru nu trebuie bani. Anul acesta, prin legea bugetului de stat, ni s-au alocat 140 de milioane de lei şi sperăm să facem cam 80 de vagoane. De la anul, din 2020, CFR Călători, indiferent cine va fi la conducerea companiei, Leon Bărbulescu sau altcineva, va mări de la 80 de vagoane către 200 de vagoane. Investiţiile acestea sunt din recapitalizare plus 60 de milioane de lei din bugetul propriu”, a explicat Bărbulescu, pentru MEDIAFAX.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.