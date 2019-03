Directorul Ford Craiova deplânge situaţia infrastructurii de transport din ţară: Continuă să fie un dezavantaj major pentru noi

Directorul fabricii Ford Craiova, Iar Pearson, a declarat, luni, la Forumul Auto 2019, că s-au investit 1,3 miliarde de euro la Craiova,în ultimii 11 ani, dar dezavantajul major continuă să fie reprezentat de lipsa infrastructurii de transport.

Peste numai câteva zile vor sărbători 11 ani de când Ford a preluat fabrica de la Craiova. În această perioadă am investit aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru a dezvolta tehnologie de ultimă generaţie atât în construcţia de maşini, cât şi pentru cea de motoare, o parte dintre acestea fiindu-le prezentate şi oaspeţilor”, a spus Ian Perason, directorul fabricii Ford Craiova.

Acesta a afirmat că în timpul vizitei premerului Viorica Dăncilă şi a miniştrilor din Guvern, echipa sa a prezentat planul actual de afaceri şi viitoarele dezvoltări, inclusiv investiţia suplimentară de 200 de milioane de euro anunţată anul trecut pentru fabricarea unui al doilea vehicul aici, Craiova.

„Am discutat despre infrastructură, care continuă să fie un dezavantaj major pentru noi. În discuţiile noastre anterioare cu Guvernul României am primit angajamente clare privind finalizarea tronsoanelor 1 şi 2 ale drumului expres Craiova – Piteşti incluzând cele două şosele de centură ale oraşelor Slatina şi Balş, precum şi calendarul de lucru pentru tronsoanele 3 şi 4. Am subliniat încă o dată Guvernului faptul că este foarte important ca dumnealor să îşi îndeplinească aceste angajamente. În plus faţă de acest drum expres am solicitat şi un calendar de lucru clar pentru autostrada Piteşti-Sibiu şi reabilitarea legăturilor feroviare Timişoara – Craiova şi Craiova – Calafat”, a mai spus şeful Ford.

La Craiova are loc, luni, Forumul Industriei Auto 2019. La evenimentul care se desfăşoară la Centrul Multifuncţional participa comisarul european pentru Piaţa Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri Elzbieta Bienkowska. Reuniunea este prezidată de premierul Viorica Dăncilă şi participă mai mulţi membri ai Guvernului României.

