În total, ICIJ a raportat că fişierele conţineau informaţii despre tranzacţii în valoare de peste 2 trilioane de dolari între 1999 şi 2017, care au fost semnalate de instituţiile financiare ca fiind suspecte. ICIJ a precizat că documentele divulgate reprezintă o mică parte din rapoartele depuse la FinCEN, relatează Reuters.

Cinci bănci globale au apărut cu precădere în documente - HSBC Holdings Plc HSBA.L, JPMorgan Chase & Co JPM.N, Deutsche Bank AG DBKGn.DE, Standard Chartered Plc STAN.L şi Bank of New York Mellon Corp BK.N, a raportat ICIJ.

SAR-urile oferă informaţii cheie în eforturile globale de stopare a spălării banilor şi a altor infracţiuni.

O bancă are maximum 60 de zile pentru a depune SAR-uri după data depistării iniţiale a unei tranzacţii raportabile, conform Trezoreriei. Raportul ICIJ spunea că, în unele cazuri, băncile au raportat tranzacţii suspecte la ani după ce le-au procesat.

SAR-urile au arătat, de asemenea, că băncile au mutat deseori fonduri pentru companii care erau înregistrate în paradisuri fiscale, cum ar fi Insulele Virgine Britanice şi nu cunoşteau proprietarul final al contului. Personalul marilor bănci a folosit adesea căutările Google pentru a afla cine se află în spatele tranzacţiilor mari, relatează Reuters.

Printre tipurile de tranzacţii evidenţiate de raport au fost fonduri procesate pentru persoane şi companii potenţial corupte din Venezuela, Ucraina şi Malaezia; bani dintr-o schemă Ponzi care se deplasează prin HSBC; şi bani erau legaţi de un miliardar ucrainean.

"Sper că aceste descoperiri vor stimula acţiuni urgente din partea factorilor de decizie politică pentru a adopta reformele necesare", a declarat Tim Adams, director executiv al grupului comercial Institutul de Finanţe Internaţionale, într-un comunicat. „După cum sa menţionat în rapoartele de astăzi, impactul criminalităţii financiare este resimţit dincolo de sectorul financiar - reprezintă ameninţări grave pentru societate în ansamblu.”