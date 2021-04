DogeCoin, „moneda-meme”, a atins 11,5 cenţi. Fanii criptomonedei sunt în extaz

DogeCoin, creată tocmai pentru a parodia nebunia criptomonedelor, a atins marţi un prag important. Preţul său a crescut la 11,5 cenţi, informează CNET.

Este punctul culminant al unei mişcări semi-ironice care a implicat mii de cumpărători, zeci de mii de postere online şi pe unul din cei mai bogaţi oameni din lume, Elon Musk.

DogeCoin a început ca o glumă, însă acum este literalmente clasificată drept o „meme-monedă”. Limita de piaţă a DogeCoin este în prezent puţin peste 14 miliarde de dolari.

La începutul lunii ianuarie, un DogeCoin valora mai puţin de un cent, iar spre sfârşit, când mişcările GameStop şi DogeCoin au ajuns cunoscute, valoarea criptomonedei a ajuns până la 7,5 cenţi. Moneda s-a încadrat ultimele luni în intervalul de trei până la şapte cenţi. Duminică, preţul său a început să crească, pornind de la aproximativ şase cenţi şi ajungând la 10 cenţi.

Mai mulţi entuziaşti ai criptomonedelor şi-au manifestat fericirea în urma veştii.

Me watching my $20 of #dodgecoin turn into $25 pic.twitter.com/amp4zWtp2d