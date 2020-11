Doi antreprenori din Braşov au investit 60.000 de euro din buzunarul propriu într-o curăţătorie bio în vremuri pandemice. Noul business acoperă nevoile din noul cartier al oraşului şi din zona de birouri

Start la curăţătorie în vreme de pandemie! Alin şi Tibi, doi tineri din Braşov, au investit 60 de mii de euro în curăţătoria Bee Clean, cu produse de curăţat bio pentru textile şi încălţăminte. De profesie IT-ist, Alin a găsit oportunitatea după ce, în noul cartier din Braşov, oamenii duceau lipsă de acest serviciu.

ALIN NIŢAN, Investitor: Am încercat prima dată cu fonduri europene şi nu am reuşit. Am revenit şi am făcut tot business-ul pe fonduri proprii. Am plecat de la un studio realizat în business campus unde sunt multe companii şi multinaţionale, tineret, oameni cu altă perspectivă şi-au dorit pe primul loc să aibă curăţătorie de haine în zona. Aveau şi alte dorinţe cum ar fi o bancă, un coafor, o croitorie.

În apropiere sunt şi clădiri de birouri cu peste 5000 de angajaţi. Momentan oamenii lucrează de acasă aşa că patronii au gândit şi serviciul de ridicare şi livrare a produselor. Peste 40 de lei transportul este gratuit.

ALIN NIŢAN: Putem spăla orice ţine de textile şi încălţăminte, mai puţin covoare. Nu avem o încărcare extraordinar de mare din cauza pandemiei, lipsa evenimentelor, lipsa mersului la birou, toate acestea afectează industria textilelor. Orice ban în plus ...noi reinvestim pentru a oferi calitate şi servicii bune clienţilor. Ne dorim să îi fidelizăm.

O clienta: Folosesc de mulţi ani servicii de curăţătorie. Am căutat servicii premium, am venit, am probat o perdea că aici era punctul meu sensibil, mi-a plăcut şi acum am venit a treia oară. Pentru mine mai convenabil că nu am timpul disponibil şi în timpul liber prefer alte activităţi cu familia.

Tibi, care are business şi în HoReCa spune că din cauza pandemiei a înregistrat pierderi de 60 la sută din venit. Are viziunea, alături de Alin, să îşi mărească afacerea cu noua curăţătorie. Momentan toate veniturile le reinvestesc. De curând au cumpărat un aparat de curăţat încălţăminte cu 3000 de euro. Preţurile variază între 8 şi 150 de lei per articol.