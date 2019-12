Doi fraţi, oameni de afaceri, pun sechestru pe 22% din Nuclearelectrica. Executarea sechestrului a fost suspendată

Nuclearelectrica (SNN) a primit un proces verbal de sechestru emis în data de 25 noiembrie prin care s-a declarat sechestru definitiv asupra unui număr de 67.071.301 acţiuni SNN, echivalentul a 22,24% din producătorul de energie, se arată într-un comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti.

Creditorii în proces sunt fraţii Micula, cu care statul are o dispută de mai mulţi ani. Totuşi, compania arată că la acest moment executarea sechestrului este suspendată provizoriu prin încheierea de şedinţă pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti până la soluţionarea cererii de suspendare a executării, formulată de reprezentanţii statului.

"În data de 27.11.2019, Nuclearelectrica a primit de la Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti 'Mazilu şi Asociaţii' procesul verbal de sechestru emis în data de 25.11.2019 în dosarul de executare nr. 22/2014, creditori fiind Micula Ioan şi societăţile Multipack SRL şi Starmill SRL, prin care s-a declarat sechestru definitiv asupra unui număr de 67.071.301 acţiuni deţinute de Statul Român la SNN, cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune, acţiuni administrate prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri", se arată în comunicatul Nuclearelectrica.

Compania adaugă: "În data de 27,11.2019, Ministerul Finanţelor Publice a notificat SNN prin adresa nr. 323076 cu privire la faptul că, la acest moment, executarea face face obiectul dosarului menţionat este suspendat provizoriu prin încheierea de şedinţă din 26.11.2019 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în dosarul nr. 27749/302/2019, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării".

Situaţia s-a repetat şi în cazul Conpet, care în data de 28 noiembrie a dat un comunicat similar în care se vorbea despre un sechestru definitiv asupra unui număr de 5.083.372 acţiuni ale companiei, adică 58% din capitalul social. Şi în acest caz executarea silită a fost suspendată provizoriu până la soluţionarea cererii de suspendare a executării formulate de MFP.

La inceputul lunii, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a anunţat că şi ROMATSA are popriri de 394,9 milioane de euro pe conturi, în urma unui proces câştigat de fraţii Micula împotriva statului român.

Speţele privesc un şir de procese în care statul român a fost acţionat în instanţe internaţionale de către de cetăţenii suedezi Ioan şi Viorel Micula şi societăţile European Food S.A., Starmill S.R.L., Multipack S.R.L, în temeiul Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Regatul Suediei. Procesul a fost deschis în anul 2005 la ICSID, Curtea de Arbitraj de pe lânga Banca Mondială, cea mai înaltă instanţă judecătorească pentru litigiile economice.

O instanţă americană a decis în luna septembrie că statul român are de plătit 331 de milioane de dolari plus dobânzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018 lui Ioan Micula şi companiilor sale, într-o dispută legală care priveşte investiţiile fraţilor Micula, cetăţeni suedezi, în România. US District Court for the District of Columbia a hotărât pe 11 septembrie că deciziile Curţii de Justiţie Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.

În vară Guvernul a discutat consecinţele asupra României ce curg din hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 privind litigiul fraţilor Ioan şi Viorel Micula şi companiilor acestora cu statul român, respectiv posibilitatea intrării în default. „Ar exista posibilitatea extrem de gravă a activării clauzelor de cross-default pe toate împrumuturile suverane – putând atrage astfel intrarea în default a României. De altfel, riscul de executare silită va putea apărea şi în România, întrucât în dosarul de contestaţie la executare nr. 15755/3/2014 instanţa a dispus repunerea pe rol şi a acordat termen pentru 4 septembrie 2019”, arată documentul pe care ministrul Finanţelor din acle moment Eugen Teodorovici l-a prezentat Executivului.



