Donald Trump are o nouă ţintă: aplicaţiile chinezeşti

„Clean Network” este programul care va elimina aplicaţiile chinezeşti care nu sunt de încredere. Departamentul de Stat american vrea să blocheze accesul giganţilor chinezi, ca AliBaba, Tencent, Baidu sau China Mobile.

La jumătatea lunii septembrie, Tik Tok si Wechat vor înceta operarea în SUA, dacă nu sunt vândute de companiile mamă.

Ordonanţa de joi dată de Trump susţine că Tik Tok înregistrează informaţiile despre locaţie, istoricul de navigare şi de căutare ale utilizatorilor. Acest lucru ameninţă să permită Chinei accesul la informaţiile personale şi de proprietate ale americanilor, dar şi să urmărească locaţiile angajaţilor şi contractanţilor federali.

Ar putea noile decizii şi mişcări controversate ale lui Trump să-l taxeze la campaniile electorale? Află părerea unui analist politic, Radu Magdin.

„ Niciun alt preşedinte în istoria americană, nu a avut atât de multe luni continuate, pentru că ei măsoară în luni, nu doar în ani, atât de multe luni de creştere economică. Ce a făcut Coronavirul? A anulat această creştere economică. Deci, principalul atu din mâna de poker a lui Trump şi anume „iată, make America great”, eu am facut America great din punct de vedere economic, s-a ruinat. Acum, presedintele ce poate sa spuna? „Nu a fost vina mea” şi să arate cu degetul in direcţia potrivită. Din punctul lui vedere, direcţia aceasta este China. Mizează pe faptul că în criză lumea s-ar putea duce spre bărbatul mai puternic. Ok, Biden poate fi mai domn ca mine, dar voi n-aveţi nevoie de un domn, voi aveţi nevoie de un lider. Eu sunt liderul vostru”, a declarat Radu Magdin, analist politic.