„Dr. Doom”, economistul care a prezis criza din 2008: Acţiunile vor scădea, Trump va pierde alegerile, iar coronavirusul va şoca lumea

Coronavirusul va avea un impact mult mai mare asupra economiei globale decât anticipează mulţi investitori, a declarat Nouriel Roubini pentru Der Spiegel. Potrivit lui, economia Chinei va scădea cu 2% în primul trimestru al acestui an. Roubini spune că o recesiune în China va transmite un şoc în întreaga lume.

Economistul, profesor la Stern School of Business din cadrul New York University, se aşteaptă ca acţiunile să scadă cu 30-40% în acest an. El le-a recomandat investitorilor să păstreze cash şi titluri de stat.

Roubini a mai spus că Trump va pierde alegerile din această toamnă. Tensiunile cu Iranul vor duce la creşterea preţului petrolului şi „vor duce inevitabil la înfrângerea lui Trump”, potrivit economistului.

„Câmpul Democrat este slab, dar Trump e mort”, a declarat Roubini.

