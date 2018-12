Dragnea anunţă că vineri va fi adoptată OUG care introduce „taxa pe lăcomie” şi alte măsuri fiscale/ Avertisment pentru marile companii/ CES a dat aviz negativ pe ordonanţă

"Taxa pe lăcomie" şi celelalte măsuri fiscale vor fi adoptate vineri, în şedinţa de Guvern, a anunţat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

"Se pare că mâine vor adopta. A mai fost nevoie, din câte am înţeles de câteva reglaje în ceea ce priveşte formulările, iar în rest prevederile rămân aceleaşi. Nu se va întâmpla nimic rău cu Pilonul II de pensii. Au rămas să discute în Guvern diseară şi de dimineaţă prin care fondurile de pensii să funcţioneze în continuare şi să aibă posibilitatea oamenii să investească acei bani, iar în acelaşi timp să nu se pună problema funcţionării acestui pilon de pensii", a declarat Liviu Dragnea.

Consiliul Economic şi Social a dat aviz negativ pe ordonanţa de urgenţă care conţinea măsurile fiscale anunţate de Eugen Teodorovici, inclusiv "taxa pe lăcomie", a confirmat joi, pentru MEDIAFAX, Dumitru Coarnă, membru al CES.

Guvernul a prezentat marţi un proiect de ordonanţă de urgenţă are cuprinde o serie de măsuri fiscale, printre care scăderea comisioanelor pentru Pilonul II de pensii, precum şi posibilitatea de a lăsa contributorii să-şi retragă banii anticipat.

Alte măsuri privesc introducerea "taxei pe lăcomie", aplicată băncilor, la valoarea activelor, şi calculată în funcţie de nivelul ROBOR., plafonarea preţului gazelor, controlul preţurilor şi pe piaţa de electricitate, impozit de 3% pe cifra de afaceri a companiilor energetice, taxe impuse organizatorilor de jocuri de noroc, extindeea taxării inverse pentru anumite categorii de operaţiuni cu bunuri.

Dragnea: Marile companii să nu mai şantajeze statul român

Preşedintele PSD Liviu Dragnea avertizează reprezentanţii marilor companii să nu "mai şantajeze statul român", după apariţia informaţiilor legate de OUG privind măsuri fiscale şi spune că ţara nu e sat fără câini.

"Am văzut, am citit reacţii din partea unora sau a altora, inclusiv din partea unor mari companii. Eu îi sfătuiesc, îi avertizez să înceteze să mai şantajeze statulul român. Statul român nu e un sat fără câini şi nici nu e un stat la cheremul unor companii. E o OUG care are în vedere o situaţie mai bună din punct de vedere al aprovizionării cu energie atât pentru cetăţeni pentru consumul casnic", a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a dat şi exemplu OMV Petrom, despre care spune că a ameninţat statul. "Am văzut OMV Petrom care voalat ameninţa statul român că o să diminueze producţia de gaze. Eu spun cu toată fermitatea toţi trebuie să înceteze să mai ameninţe statul român. Toţi cei care vor pierde abni critică, dar românii şi economia care va creşte susţin această OUG".

Legat de scăderile de pe bursă, Dragnea afirmă: "Asta cu jocul la bursă e un joc în care vă sfătuiesc să nu intrăm. Măririle de preţuri anunţate de unii şi alţii aveau în vedere chiar acest lucru, prăbuşirea economiei româneşti. Cei care extrag gazele din resursele naturale, cele care le intermediază, traderii să se joace cu preţurile până la cer şi statul român să rămână indiferent. Firmele româneşlti să se închidă una după alta. Aşa ceva nu se poate. Asta ar fi însemnat să fim un parlament care să rămână indiferent şi să privească cum România se întoarce înapoi. Asta nu se poate"

Aviz NEGATIV al Consiliului Economic şi Social pe OUG care propune „taxa pe lăcomie” şi alte măsuri fiscale

Potrivit acestuia, atât patronatele şi sindicatele, cât şi societatea civilă au dat aviz negativ pe ordonanţa de urgenţă ce viza măsurile fiscale.

Avizul CES este unul consultativ. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că va pune proiectul pe ordinea de zi a şedinţei de joi doar dacă va avea avizul Consiliului Economic şi Social.

