Economia Chinei începe anul cu o creştere record

Însă ritmul de recuperare este aşteptat să se mo­dereze, cu guvernul chinez în­torcându-şi atenţia asupra gestio­nă­rii riscurilor financiare pe segmen­tele în curs de supraîncălzire ale economiei.

Unul dintre acestea este cel imobiliar, unde defaulturile sunt în creştere dramatică. „Ne aşteptăm ca avansul trimes­tri­al să rămână modest în restul anului, în condiţiile temperării boomului re­cent din construcţii şi exporturi“, a de­cla­rat Julian Evans-Pritchard, eco­no­mist la Capital Economics, pentru Reuters.

Ajutată de măsurile stricte de gestionare a virusului şi de susţinere de urgenţă pentru companii, eco­no­mia chineză şi-a revenit de pe urma unui declin dramatic de 6,8% consemnat pe primele trei luni ale anului trecut. Revenirea a fost gene­rată în primul rând de exporturi şi mai recent de o redresare constantă a consumului.

Liu Aihua, purtător de cuvânt al biroului naţional de statistică, a declarat că deşi economia chineză a început anul pe o poziţie solidă, sectorul ser­viciilor şi firmele mai mici au în continuare în faţă riscuri însemnate, în timp ce cheltuielile de consum ar putea rămâne moderate.

A doua mare eco­no­mie a lumii este aştep­tată să avanseze cu 8,6% în 2021, potrivit unui sondaj Reuters, rată ce ar devansa ţinta de creştere anuală a guvernului de peste 6%. PIB-ul chinez a avansat cu doar 2,3% anul trecut, cel mai slab din 44 de ani, China fiind totuşi sin­gu­ra economie majoră ce a evitat declinul, mai scrie Ziarul Financiar.

Cu economia revenind pe o poziţie mai solidă, banca centrală chineză se concentrează acum pe temperarea creşterii creditării pentru a putea gestiona riscurile financiare.

Autorităţile sunt în special preocupate de riscurile financiare legate de piaţa imobiliară supraîncălzită a ţării, cerând băncilor să-şi reducă creditarea pentru a evita bule de active.

Dezvoltatorii imobiliari generează un val record de defaulturi legate de obligaţiuni corporate chineze în acest an. Firmele imobiliare au reprezentat 27% din defaulturile record de 15,1 mld. $ înregistrate în trimestrul trecut, relevă datele Bloomberg. Companiile chineze au intrat în incapacitate de plată în legătură cu obligaţiuni locale de 74,75 mld. yuani (11,4 mld. $) în primul trimestru al acestui an, peste dublul vechiului record atins cu un an în urmă.

Ca reacţie la riscurile în creştere, banca centrală chineză îşi revizuieşte şi legislaţia privitoare la băncile comerciale. Schimbările propuse includ un nou capitol privitor la guvernanţa corporatistă, specificând pentru prima dată responsabilităţile acţionarilor şi rolul cheie al consiliului director. Aceasta în contextul problemelor cu care se confruntă un gigant din sectorul managementului de active, Huarong.