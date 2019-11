Elon Musk a dezvăluit câte comenzi a primit pentru Cybertruck, după lansarea dezastruoasă de la Los Angeles

„146.000 de comenzi pentru Cybertruck până acum, 42% dintre oameni alegând motor dublu, 41% motor triplu şi 17% alegând motor simplu”, a scris Musk pe Twitter, adăugând că Tesla a primit comenzile fără să apeleze la reclame sau sponsorizări.

Lansarea camionului Cybertruck, pe care Musk l-a descris ca fiind un camion în stil futuristic cu elemente cyberpunk, de tipul filmului Blade Runner, a devenit virală pe reţelele de socializare din întreaga lumea după ce geamurile vehiculului s-au spart în timpul unei demonstraţii.

Totuşi, aspectul general al camionului a îngrijorat Wall Street, astfel încât valoarea acţiunilor Tesla a scăzut cu 6% vineri, ceea ce ar fi dus la o pierdere de 768 de milioane de dolari pentru Elon Musk doar într-o singură zi.

După lansarea dezastruoasă, Musk a publicat pe Twitter o filmarea cu un test de succes a geamurilor vehiculului.

„Franz a aruncat o minge de oţel la geamurile Cybertruck chiar înainte de lansarea oficială”, a scris Musk, referindu-se la directorul de design, Franz von Holzhausen, care a spart geamurile în timpul prezentării în faţa publicului.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor

Imediat după ce geamurile s-au spart, Musk a putut fi auzit înjurând înainte de a spune că mai există „loc pentru îmbunătăţiri”.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz