Elon Musk încearcă să aplaneze conflictul legat de construirea noii fabrici Tesla, lângă Berlin

Directorul general Tesla, Elon Musk, a încercat să tempereze îngrijorările privind impactul asupra mediului pe care l-ar putea cauza planificata fabrică a constructorului american de lângă Berlin, Musk afirmând că uzina va folosi mai puţină apă decât se estima iniţial, transmite Reuters.

Compania americană a precizat în documentele de planificare că uzina va folosi 372 de metri cubi de apă pe oră din reţeaua publică de apă potabilă, ceea ce a stârnit protestele localnicilor la începutul acestui luni.

„Pare că trebuie să clarificăm câteva lucruri! Tesla nu va folosi în regim zilnic această cantitate netă de apă. Este posibil să atingă, rareori, un asemenea vârf, dar nu va fi eveniment zilnic”, a scris recent Musk pe Twitter.

În legătură cu o altă problemă de mediu clamată de protestatarii germani, Musk a spus că doar o mică parte din pădurea aflată pe proprietatea pe care Tesla a cumpărat-o pentru noua uzină, aflată la periferia Berlinului, va fi tăiată pentru a construi respectiva fabrică.

„Totodată, aceasta nu este o pădure naturală - a fost plantată pentru a fi (tăiată şi) folosită drept carton”, a afirmat Elon Musk.

Conducerea Tesla a încheiat recent acordul de cumpărare a 300 de hectare de teren cu autorităţile locale după ce producătorul american de autovehicule electrice şi-a anunţat iniţial, în luna noiembrie, planurile de construcţie a primei sale uzine din Europa în Grünheide (Oder-Spree), în partea de est a landului Brandenburg.

Politicienii germani, sindicatele şi grupurile ce reprezintă industriile germane au salutat decizia Tesla spunând că investiţia va aduce noi locuri de muncă rezidenţilor, însă ecologiştii au demarat proteste după ce o asociaţie pentru apă curată din Brandenburg a avertizat cu privire la „diverse şi extinse probleme cu aprovizionarea cu apă potabilă şi sistemul de evacuare a apelor reziduale”.

Totodată, cotidianul german Handelsblatt a anunţat duminică că Tesla a depus un dosar pentru acordarea de subvenţii pentru cercetarea şi producţia de baterii din partea guvernului federal german.

Fabrica Grünheide îşi propune să creeze 150.000 de maşini electrice Model 3 şi Y, anual, începând din vara anului 2021. Compania are în plan extinderea producţiei până la 500.000 de vehicule pe an, iar construcţia uzinei va începe în acest an.

Separat, poliţia germană a anunţat duminică că o echipă de genişti a neutralizat şapte bombe din cel de-al doilea război mondial pe terenul unde va urma să fie construită noua uzină a Tesla.

