Eugen Teodorovici: Preşedinţia română a Consiliului UE ia în calcul anularea ideii de Brexit

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, că preşedinţia română la Consiliul Uniunii Europene (UE) ia în calcul inclusiv un nou referendum pentru Brexit, iar indiferent de ceea ce se va întâmpla, românii din Marea Britanie nu vor fi afectaţi.

„Vizavi de Brexit, în primul rând, haideţi să vedem care va fi votul pe 12 aprilie, şi după aceea să vedem exact care este situaţia. La nivelul Preşedinţiei române sunt luate în calcul toate scenariile posibile: Brexit în baza unui acord, şi fără nici un acord, şi chiar fără un Brexit, în cazul în care în Parlamentul britanic se votează un nou referendum şi poate al doilea referendum să aibă un rezultat care să ducă la anularea ideii de Brexit. Nu ştiu care va fi votul, noi îl vom respecta, la nivel european, este dreptul cetăţenilor britanici să decidă”, a afirmat Eugen Teodorovici, vineri, în cadrul unor declaraţii de presă, după reuniunea ECOFIN, de la Bucureşti.

Premierul britanic Theresa May i-a trimis, vineri, o scrisoare preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care îi cere o amânare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană până la 30 iunie. Marea Britanie urma să se retragă din UE la 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin la 30 iunie. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu UE.

Ministrul Finanţelor a susţinut că nu crede că românii din Marea Britanie vor avea de suferit din cauza Brexitului.

„Vizavi de şomaj (în ceea ce îi priveşte pe românii afectaţi de Brexit - n.red.), pot fi influenţe în economia europeană în ansamblul ei. (...) Românii care locuiesc în Marea Britanie nu vor avea de suferit, pentru că s-au purtat discuţii şi de ordin bilateral, pe mai multe zone, astfel încât drepturile celor care trăiesc, lucrează în Marea Britanie să nu fie afectate. Discuţiile continuă, pentru a fi siguri că românii din Marea Britanie nu vor avea nimic de suferit, indiferent de scenariul îl vom vedea la finele acestui termen”, a precizat Teodorovici.

În plus, ministrul Finanţelor a arătat că se caută soluţii la nivel european pentru ca piaţa muncii să fie mai echilibrată.

„Sunt unele ţări care îşi doresc să primească şi să atragă în continuare forţă de muncă, pentru ei este normal aşa ceva, este mai puţin plăcut pentru noi, celelalte ţări europene, care suntem în pericol ca şi economii. (..) Este şi acesta unul dintre factorii care poate afecta (competitivitatea României - n.red.), neavând forţă de muncă, şi calificată, şi necalificată, care pleacă către Vestul Europei, rămâi cu banii necheltuiţi, cu proiectele doar pe hârtie şi multe altele. (...) Se caută soluţii ca, la nivel european, piaţa forţei de muncă să se echilibreze”, a subliniat Teodorovici.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează vineri şi sâmbătă, la Bucureşti, reuniunea informală a Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN). La eveniment vor participa peste 40 de delegaţii, aproximativ 1.000 de persoane, miniştrii de Finanţe din statele membre UE, Guvernatorii băncilor centrale, comisari europeni şi înalţi reprezentanţi ai instituţiilor UE.

