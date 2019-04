EVENIMENT: CEC Bank faţă în faţă cu maramureşenii

Atunci când o bancă îşi cunoaşte clientul, poate să vină să îl susţină chiar şi în momente mai puţin plăcute, a declarat miercuri Ramona Ivan, directorul Direcţiei Relaţii Externe şi Finanţări Structurale din CEC Bank.

Ramona Ivan a vorbit la Baia Mare, în cadrul unei întâlniri cu intreprinzători locali şi cu reprezentanţi ai administraţiei publice. „Faptul că în sală sunt şi reprezentanţii administraţiei publice locale dar şi ai companiilor este un lucru bun, pentru că poate exista un sprijin reciproc, iar CEC Bank poate fi al treilea partener”, a spus Ramona Ivan.

Oficialul CEC a anunţat implicarea băncii în susţinerea compaiilor mici şi mijlocii româneşti, după ce a a parafat, la începutul lunii aprilie, cu Fondul European de Investiţii (FEI) încheierea unui parteneriat sub egidă COSME Loan Guarantee Facility (COSME LGF). COSME LGF este un instrument de garantare menit să susţină acordarea de credite IMM-urilor care, în condiţii standard, ar avea acces limitat la finanţare. Garanţiile acordate acoperă un portofoliu de 120 de milioane de lei.

Ramona Ivan a subliniat şi faptul că instituţia bancară pe care o reprezintă este singura care participă la programul guvernamental „Investeşte în tine”, destinat persoanelor între 16 şi 55 de ani, pentru finanţarea nevoilor beneficiarilor privind educaţia, sănătatea, cultura, sportul sau de locuire. „Poate fi planul B pentru carieră”, a apreciat Ramona Ivan.

În context, Ramona Ivan a recomandat celor care aplică pentru fonduri europene să vină la bancă înainte de a merge să aplice. ”Cele mai de succes proiecte au fost ale celor care au venit întâi la bancă, pentru sfaturi, pentru că în cazul în care solicitatntul semnează întâi cu autoritateaa de management, pot apărea greutăţi după”, spune directoarea, care a precizat că instituţia are 48 de birouri de consiliere.

Ramona Ivan a vorbit, alături de Laurenţiu Mitrache, director general - preşedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank şi de Doina Topală, director al Direcţiei IMM din bancă, în faţa a peste 100 de antreprenori şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, pentru a prezenta produsele şi serviciile instituţiei financiare. Aşa că interesant este şi modul în care întreprinzătorii prezenţi în sală relaţionează cu sistemul financiar în general şi cu CEC Bank în particular.

Pop Gabriel Răducu, directorul general al AMISA Baia Mare, companie implicată inclusiv în proiectul BRUA, spune că firma pe care o conduce are nevoie de finanţare şi că are finanţare din partea multor bănci, dar că angajarea de noi credite este o problemă. „În urmă cu un an am fost somaţi de o bancă să returnăm un credit, în trei luni de iarnă. Şi CEC a fost înţelegător şi ne-a ajutat”, spune Pop Gabriel Răducu. AMISA lucrează la proiectul BRUA alături de alte şapte firme, dar şi la proiectul unei hale pentru un partener din industria aeronautică, care produce piese pentru Boeing şi Airbus, construcţie cu o suprafaţă de 8 hectare.

De vestita umbrelă pe care baancherul şi-o dă când e soare şi ţi-o ia când plouă vorbeşte şi patronul producătorului de case de lemn şi tâmplărie Civil Construction. „În urmă cu 11 ani CEC mi-a oferit umbrela când ploua. Importantă este relaţia cu oamenii, iar în acel moment conducerea a privit în viitor şi a avut încredere în afacerea mea”, spune Sorin Lungoci, care exportă 90% din producţie, în Franţa, Italia, Germania şi Elveţia.

Sigur că bancherii au discutat cu sala şi despre birocraţie, despre termene ceva mai lungi decât ar trebui sau despre modul în care un sector sau altul de activitate sunt sprijinite, dar, în esenţă, CEC Bank s-a înţeles bine cu maramureşenii.

