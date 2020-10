Eximbank împrumută cu 300 milioane de lei Blue Air

S-a plâns şi a primit. Blue Air primeşte puţin peste 300 milioane de lei de la instituţia de credit controlată de Finanţe - Exmimbank. Aşa a hotărât Guvernul ieri. Aşa că cel mai mare transportator aerian cu capital privat îşi va mai compensa cu aceşti bani din pierderile cauzate de restricţiile crizei Covid-19. Împrumutul este garantat de stat în proporţie de 100%, inclusiv dobânzile şi comisioanele aferente. Are o maturitate de 6 ani şi o rată a dobânzii formată din Robor la 12 luni plus 4% pe an.

Pentru garantarea de către stat în procent de 100% a împrumutului, Blue Air Aviation plăteşte Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de garant, o primă de garantare sau comision la fondul de risc de 2% pe an.