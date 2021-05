Explozia cererii de maşini electice duce la scăderea emisiile de CO2. Ce arată studiile şi cum stă România

Emisiile de CO2 ale vehiculelor înmatriculate în 2020 au scăzut în Europa cu 12% datorită vânzărilor de maşini electrice, arată o analiză realizată de către Jato Dynamics.

Restricţiile din Uniunea Europeană au contribuit prin reducerea circulaţiei, dar şi schimbarea comportamentului cumpărătorilor. România se numără printre ţările cu cele mai ridicate emisii, la egalitate cu Ungaria, cu noxe de 115,4 grame pe kilometru.

Mihai Stoica, director executiv la 2Celsius, o organizaţie românească non-profit de mediu, concentrată pe problemele de politică climatică şi energetice la nivel naţional şi european. Deşi infrastructura din România este destul de săracă pentru susţinerea transportului electric, se află în paritate cu numărul autoturismelor înregistrate în ţara noastră.

MIHAI STOICA director executiv 2Celsius: România trebuie să îşi reducă emisiile din sectorul de transporturi către 2030. Trebuie să ne crească capacitatea de transport electric.Infrastructura are o acoperire destul de bună pentru numărul de maşini electrice înregistrate în România. Anul trecut s-au înregistrat sub 3.000 de maşini electrice în România. Am văzut anul trecut două licitaţii pentru puncte de încărcare electrice de 50 kw. De-a lungul coridoarelor europene va trebui să avem puncte de încărcare nu de 50, ci de 150 de kw.

Adrian Mitrea şi-a achiziţionat o maşină electrică. Într-o iarnă a lasat motorul pornit la maşina sa pe combustie pentru a da zăpada, iar acela a fost momentul în care a simţit cum se sufocă şi cât de poluant este vehiculul.

ADRIAN MITREA, posesor maşină electrică: Mi-am luat maşină electrică pentru că mi-a plăcut foarte mult experienţa de condus pe care le-am avut. Ulterior am început să fac şi calcule, desigur, pentru ce înseamnă o maşină electrică. Să îmi dau seama dacă este o variantă mai bună financiar sau nu, din perspectiva mediului. Îmi voi scoate, să zic aşa, investiţia sau cheltuiala iniţială cu maşina după aproximativ 100.000 de kilometri. M-am obişnuit foarte uşor cu maşina electrică. Apreciez foarte mult liniştea din maşină, apreciez foarte mult confortul.

NUMĂR MAŞINI ELECTRICE ÎN ROMÂNIA:

2020 - 8.900 unităţi (+33% vs. 2019)

(sursă: APIA)

STATE CU EMISII DE CO2 SUB MEDIA EUROPEANĂ ÎN 2020

Olanda

Danemarca

Portugalia

Suedia

Franţa

Finlanda

STATE CU CEL MAI MARE NIVEL DE EMISII CO2 ÎN 2020

Cehia

Polonia

Slovacia

Sursă: Jato Dynamics