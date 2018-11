Finanţele pun în dezbatere publică proiectul de cadru pentru înfiinţarea de fonduri suverane

Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică proiectul de cadru pentru înfiinţarea de fonduri suverane, invocând „o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă”.

Prin înfiinţarea fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii se are în vedere crearea unor vehicule de investiţii financiare sau intermediere financiară în acţiuni sau participaţii în proiecte sau companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze sau să mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real şi proiecte profitabile, arată proiectul.

Dcumentul constată că există un decalaj în ceea ce priveşte atragerea resurselor financiare disponibile de către companii sau proiecte profitabile sub forma unor instrumente sau investiţii de tip “equity”, în condiţiile în care multe din companiile care au proiecte de investiţii rentabile sunt îndatorate foarte mult şi au nevoie de capital pentru a se dezvolta sauextinde, iar altele sunt noi şi sunt considerate riscante de către bănci şi sunt sprijinite prin împrumuturi doar într-o anumită măsură.

În economie nu există un instrument public care să sprijine acest segment financiar al instrumentelor de tip acţiuni private sau participaţii în proiecte de infrastructură, instituţiile cu capital majoritar de stat precum CEC Bank, Eximbank S.A sau FNGCIMM S.A.-IFN acoperind doar instrumentele de finanţare de tipul creditelor şi împrumuturilor, factoring, capital de lucru, precum şi scrisorile de garanţie, mai arată proiectul.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general privind condiţiile pe care o societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările si completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare şi investiţii.

Fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii au ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singure sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

Fondurile sunt deţinute în întregime, în mod direct pe toată durata de funcţionare, de către Statul român. Statul poate „aporta” bunuri mobile şi imobile, inclusiv numerar la capitalul social al fiecărui Fond, spune proiectul.

Strategia fiecărui Fond se elaborează de către Directorat, se avizează de Consiliul de Supraveghere şi se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, în baza unui mandat aprobat în prealabil prin hotărâre de Guvern. Strategia fiecărui Fond este corelată cu un set de indicatori de performanţă pe termen mediu şi lung stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor, anterior elaborării strategiei de către conducerea fiecărui Fond şi are în vedere următoarele domenii şi activităţi de dezvoltare: finanţarea intreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării, indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura acţionariatului, dacă şi numai dacă aceste întreprinderi sunt relevante pentru un anumit sector economic/industrial, in functie de strategia Fondului care va fi aprobata pe baza de mandat conform prezentei ordonante de urgenta; finanţarea companiilor romaneşti de importanţă strategică (dezvoltarea sectoarelor cheie, in care companiile românesti au şansa de a obţine un avantaj competitiv la nivel global); investiţii în industrie; investiţii în proiecte de infrastructură; finanţarea start-up-urilor şi a întreprinderilor într-un stadiu incipient de dezvoltare; crearea de locuri de muncă în mod durabil, prioritar geografic în zonele cu dezvoltare mai puţin avansată şi prioritar economic în sectoarele cu potenţial ridicat de creştere economică; stimularea inovatiei şi a noilor tehnologii; dezvoltarea capitalului uman şi social pe termen lung; creşterea competitivităţii economiei româneşti; urmărirea strategiei energetice; pieţele de capital; alte domenii şi activităţi de dezvoltare care sunt de interes pentru economia naţională.

Fondurile sunt administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Actul constitutiv iniţial al fiecărui Fond, precum şi modificările ulterioare se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor după obţinerea acordului prealabil al Guvernului.

Fondurilor nu li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

