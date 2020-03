Florin Cîţu: Comisia Europeană începe procedura de deficit excesiv pentru România

Florin Cîţu, ministrul interimar de Finanţe, a spus, într-o înregistrare pe Facebook, că, miercuri, Comisia Europeană a anunţat declanşarea procedurii de deficit excesiv pentru România.

„Transparenţă şi profesionalism. Astăzi (miercuri n.r.), Comisia Europeană a publicat trei documente şi a făcut un anunţ pe care dumneavoastră deja îl ştiaţi, o informaţie pe care deja o aveaţi – începe procedura de deficit excesiv pentru România”, a spus, miercuri, Florin Cîţu.

El a mai declarat că a România are un plan de reducere a deficitului care a fost acceptat în totalitate de CE.

„Este foarte să ştiţi această informaţie de la Ministrul Finanţelor Publice din România. Am negociat cu Comisia Europeană în ultimele trei luni de zile şi trebuie să ştiţi că tot ce am negociat a fost acceptat. Trebuie să ştiţi că România are un plan de reducere a deficitului sustenabil şi credibil, acceptat în totalitate de Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că experţii de la Comisia Europeană au încredere în acest guvern”, a precizat Cîţu.



Încă din luna februarie, reprezentanţii Comisiei Europene au anunţat că au în vedere declanşarea procedurii.



„Dacă este să vorbim despre procedura privind dezechilibre macroeconomice, avem acum trei ţări cu dezechilibre excesive şi zece ţări cu dezechilibre. Ciprul, Grecia şi Italia au dezechilibre excesive, au avut şi anul trecut. În acelaşi timp, Germania, Spania, Franţa, Croaţia, Irlanda, Olanda, Portugalia, România şi Suedia înregistrează dezechilibre. Singura diferenţă comparativ cu anul trecut este că în Bulgaria au fost acum corectate. Sofia a înregistrat progrese importante în consolidarea guvernanţei sectorului financiar, datoria corporativă a scăzut, s-a diminuat şi ponderea creditelor neperformante", a declarat, pe data de 26 februarie, Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, într-o conferinţă de presă desfăşurată miercuri la Bruxelles.

