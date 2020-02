Florin Cîţu: Comisia Europeană va accepta traiectoria de reducere a deficitului. Vom reveni sub 3% în 2022

Din discuţiile purtate cu Comisia Europeană, executivul comunitar va accepta traiectoria graduală de reducere a deficitului bugetar propusă de România în strategia fiscal-bugetară 2020-2022, a declarat, miercuri seară, Florin Cîţu, ministrul interimar al Finanţelor.

„Procedura presupune ca România să prezinte o serie de măsuri de corectare a deficitului sub 3%. Va fi o decizie luată în martie, iar până în septembrie trebuie să prezentăm aceste măsuri. În strategia fiscal-bugetară am arătat că România aduce deficitul bugetar pe ESA sub 3% în 2022. Acesta este obiectivul meu de a convinge Comisia Europeană că mai repede de atât nu se poate fără un cost major pentru economie. Din semnalele pe care le am, din discuţiile pe care le am cu Comisia Europeană, Comisia Europeană va accepta această traiectorie a noastră, gradual, de reducere a deficitului. Ceea ce înseamnă, defapt, o reducere a stimulului fiscal din economie, gradual. Nu să apăsăm pe pedală dintr-odată să aruncăm, să dăm cu economia de gard", a spus Florin Cîţu, la Realitatea Plus.

Ministrul a precizat că Guvernul va apăsa uşor pe pedala de frână în următorii doi ani şi că este de părere că are toate argumentele necesare pentru a convinge Comisia Europeană să accepte acest calendar de reducere graduală a deficitului.

„Faptul că am venit din primul moment şi am prezentat transparent situaţia, era a doua sau a treia zi de mandat, au văzut care e situaţia reală. Vom găsi soluţiile să reducem deficitul în perioada următoare. Sunt soluţiile noastre pe care ei le vor accepta în viitor şi veţi vedea după aceea că şi Consiliul Fiscal îşi va schimba opinia. Eu cred că în următoarea perioadă, deficitele estimate şi de Comisia Europeană şi de Consiliul Fiscal se vor apropia mai mult ca cifră de ceea ce estimăm noi faţă de ceea ce estimează ei în acest moment", a afirmat Florin Cîţu.

În opinia sa asupra Legii Bugetului pe 2020, Consiliul Fiscal estimează un deficit bugetar de 4,6-4,8% din PIB pentru acest an, peste deficitul de 3,6% estimat în buget.

Ministrul interimar al Finanţelor a mai anunţat că are patru proiecte de informatizare a ANAF care vor fi duse la capăt în acest an.

„În următoarele două săptămâni vom aproba şi hotărârea de guvern pentru reorganizarea ANAF şi vom avea un ANAF mai transparent, profesionist şi corect. Această reformă a fost văzută şi de alţi experţi externi şi este direcţia corectă pentru o instituţie fiscală modernă. (…) Am patru proiecte de informatizare pentru ANAF pe care le voi duce la capăt în acest an. ANAF va deveni în 2020 un alt ANAF. Va fi informatizat, se vor lega casele de marcat la sistemul ANAF", a mai spus Cîţu.

