Florin Cîţu, despre înţelegerea în coaliţie pentru PNRR: Suma este sub 30 de miliarde de euro

„Nu renunţăm la niciun proiect. A fost o discuţie de optimizare a ceea ce aveam până acum în PNRR. Nu sunt probleme, nu sunt nici obiecţii, sunt comentarii referitoare la faptul că au cerut (la Comisia Europeană – n.r.) mai mute detalii şi asta am făcut aici, le-am cerut şi miniştrilor mai multe detalii (...). Unii dintre miniştri chiar vor merge la Bruxelles în perioada următoare să explice mai bine”, a spus premierul Florin Cîţu, după şedinţa coaliţiei, referitoare la PNRR.

Premierul a mai spus că PNRR trebuie văzut în ansamblu.

„Rămân proiectele (pe infrastructură rutieră – nr.r) pe care le-am pus în forma respectivă. Cred că sunt 2 sau 3 proiecte unde sumele sunt diferite, dar proiectele rămân. Proiectele sunt importante. Am spus din primul moment că acest PNRR trebuie văzut în ansamblu. Parte din proiecte vor fi finanţate în totalitate din PNRR; altă parte vor avea o parte finanţată pe alte surse de finanţare, buget sau alte surse de finanţare. Ne uităm la acest PNRR în ansamblu”, a mai spus Florin Cîţu.

Înţelegerea la care au ajuns cei din coaliţia de guvernare este să meargă la Bruxelles cu un PNRR redus la suma de sub 30 de miliarde de euro, practic cu 11 miliarde mai mic decât agreaseră iniţial.

„Suntem acum la o înţelegere în coaliţie pentru o sumă de sub 30 de miliarde. Rămân nişte semne de întrebare care vor trebui discutate de către miniştrii care merg la Bruxelles. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene merge pe ceea ce am agreat acum, vom dezvolta componentele tehnice, e foarte mult de muncă, dar daţi-ne voie să nu dăm detalii despre sume până nu le discutăm şi cu Comisia.(...) Sunt câteva linii de investiţii prin care am trecut împreună. Nu am tăiat bucăţi ca atare, am redus de la fiecare sau unele care aveau probleme la partea de mediu... (...) Dacă vreţi vă dau detaliu pe partea de păduri, am redus de la partea de drumuri forestiere, de pildă”, a spus ministrul Cristian Ghinea.

Ghinea a precizat că nu s-au tăiat proiecte, cu s-a mers de la început pe o supraevaluare.

„De la început am spus că mergem cu o supraalocare, ca să tăiem în funcţie de observaţiile Comisiei Europene”, a explicat Ghinea.

În privinţa sistemului de irigaţii, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, va merge personal la Bruxelles pentru discuţii.