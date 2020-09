FMI estimează acum o contracţie de 4,9% a PIB global în 2020, faţă de scăderea de 3% pe care a estimat-o în aprilie.

„Pandemia a avut un impact mai negativ asupra activităţii în prima jumătate a anului 2020 decât am anticipat, iar recuperarea este prevăzută a fi mai graduală decât am prevăzut anterior”, a spus FMI, miercuri, în World Economy Outlook.

Fondul şi-a redus, de asemenea, prognoza PIB pentru 2021, la o rată de creştere de 5,4% faţă de 5,8% în aprilie.

Instituţia de la Washington a explicat că revizuirile în scădere sunt urmarea măsurilor de distanţare socială care probabil rămân în vigoare în a doua jumătate a anului, producţia şi lanţurile de aprovizionare având de suferit.

FMI a avertizat că prognozele sunt înconjurate de incertitudini fără precedent, iar activitatea economică va depinde de factori precum durata pandemiei, distanţarea socială voluntară, schimbările lanţurilor de aprovizionare globale sau noile dinamici ale pieţei forţei de muncă.

FMI estimează că economia Statele Unite se va contracta cu 8% în acest an, faţă de o scădere de 5,9% estimată în aprilie.

În mod similar, Fondul şi-a redus previziunile pentru zona euro, economia fiind acum în scădere cu 10,2% în 2020.

De asemenea, Brazilia, Mexicul şi Africa de Sud vor înregistra contracţii de 9,1%, 10,5% şi, respectiv, 8%.

Pentru a atenua o parte din impactul economic din partea pandemiei, guvernele din întreaga lume au anunţat pachete fiscale masive şi noi împrumuturi. În consecinţă, FMI consideră că finanţele publice se deteriorează semnificativ..

În opinia FMI, datoria publică globală va atinge un nivel de 101,5% din PIB în acest an şi 103,2% din PIB anul viitor. În plus, deficitul fiscal mediu general se va ridica la 13,9% din PIB în acest an, cu 10 puncte procentuale mai mare decât în ​​2019.