Fondul Proprietatea a încheiat 2020 cu o pierdere de 102,9 milioane lei

La închiderea şedinţei de luni la BVB, acţiunile FP erau cotate la 1,59 lei, iar calculat la acest preţ dividendul ar avea un randament de 4,5%.

În 2020, FP a distribuit dividende de 418 milioane lei, aferente profitului din 2019, când compania a raportat un rezultat net de 3,13 mld. lei.

”Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 Fondul a înregistrat o pierdere contabilă de 102.978.968 Lei. Pierderea contabilă va fi acoperită din profitul aferent anului 2016, rămas nerepartizat, sub rezerva aprobării de către acţionari. Cu toate că pe baza situaţiilor financiare anuale statutare pentru exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 nu există profit disponibil pentru efectuarea de distribuţii, Administratorul Unic îşi menţine angajamentul de a asigura o distribuţie anuală de numerar acţionarilor Fondului. Astfel, după aprobarea de către acţionarii Fondului a acoperirii pierderii contabile menţionate mai sus (care din punct de vedere legal face imposibilă efectuarea de distribuţii), Administratorul Unic propune o distribuţie de numerar de 0,072 Lei pe acţiune din profitul rămase nerepartizat aferent anilor 2016 şi 2017, sub rezerva aprobării acesteia de către acţionari”, se arată în raportul financiar al Fondului.

La finele anului trecut, FP a raportat venituri brute din dividende de 1,2 miliarde lei, faţă de 942 milioane lei în 2019. Suma include în principal dividendele de la companiile E-Distribuţie (522,9 milioane Lei), Hidroelectrica SA (399,5 milioane Lei) şi OMV Petrom SA (175,6 milioane Lei).

Portofoliul de acţiuni al FP este alcătuit în principal de participaţii la societăţi controlate de stat (61,3%), urmate de societăţi private (28,8%) şi lichidităţi nete&creanţe(9,9%).

Acţiunile FP au încheiat anul 2020 cu o creştere de 19,8%. De la începutul acestui an, acţiunile FP au un avans de 10%, pe fondul unui rulaj de 167 mil. lei. Emitentul are 11,5 mld. lei capitalizare.

La 31 decembrie 2020 Fondul avea 7.228 de acţionari şi un număr total de 6.048.384.617 drepturi de vot. Printre acţionari se numără acţionari instituţionali români (31%), The Bank of New York Mellon (20,68%), NN Group (10%), Statul român reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice (5,14%).