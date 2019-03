Fostul premier Mihai Tudose, către Dăncilă: Una e să tai mere, alta să pleci cu pomul. Veniţi cu variantă de buget adaptată?

Fostul premier Mihai Tudose a întrebat-o luni, în plenul Camerei Deputaţilor, pe Viorica Dăncilă dacă Executivul va veni cu o variantă de buget adaptată, după ce va fi modificată OUG 114.

"Ştiu că nu aveţi treabă cu ordonanţa, nu aveţi implicare, dar aţi semnat-o şi trebuie să v-o asumaţi. Spunea mai devreme un lider de grup că nu se poate vorbi de scumpiri şi ieftiniri. În acea energie se susţine că se îngheaţă. Da, la producător, însă d-lei Vosganian mă îndoiesc că dvs cumpăraţi de la producător. Lucruri se duc în sus, nu în jos, cu excepţia procentelor dvs", a declarat Mihai Tudose.

"În ceea ce priveşte sectorul bancar nimeni nu cred că mă poate acuza că sunt prietenos cu băncile. Una e să tai mere şi alta e să pleci cu pomul, fiindcă toate taxele se regăsesc la români. Şi o întrebare, dacă bugetul României a fost adus în Parlament pe 15 februarie, din cauza acestei OUG şi acum o modificaţi, pentru că înţeleg că va fi modificată, priviţi faptul că nu e bugetul promulgat să reveniţi cu o variantă de buget adaptată? Sau toate efectele se întâmplă în lanţ", a mai întrebat fostul premier.

Ulterior, Viorica Dăncilă a declarat că nu va fi ironică la adresa fostului premier. "Domnule Tudose am preluat de la dvs foarte multe lucruri, probabil şi unele dintre deciziile de până acum. Nu am să vă răspund şi nu am să fiu nici ironică, nici caustică, pentru că din aşa spirit de colegialitate. Nu aş vrea să vă răspund", a spus Dăncilă.

