Guvernul vrea înlocuirea ROBOR cu noul indice de calcul IRCC şi pentru Prima Casă şi programul Investeşte în tine

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de joi un proiect de hotărâre pentru modificarea costului finanţărilor la programele „Prima Casă” şi „Investeşte în tine”. Se are în vedere înlocuirea ROBOR cu noul indice de calcul.

Astfel, Guvernul are în vedere următoarele modificări pentru programul Prima casă:

„Costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;



- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice”.

De asemenea, „finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC şi separat a costurilor cu comisioanele”.

Pentru programul „Investeşte în tine”, Guvernul are în vedere următoarele modificări: „Rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării”.

Şi Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi va fi amendat în vederea includerii noului indice de calcul: „Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului, care este suportat de către beneficiar, se compune din rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare. (...) Rata dobânzii IRCC, plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare”, potrivit proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi a Executivului, de joi.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat în următorul link: „ https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-50.pdf ”.

