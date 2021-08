România are toate şansele să se transforme într-o piaţă de testare pentru maşinile autonome. Interes pentru un astfel de proiect există atât din partea Guvernulului cât şi din partea investitorilor, fapt ce ar putea atrage investiţii şi ar putea determina apariţia unor centre de testare specializate.

„România este o piaţă unde cel puţin 3 producători din domeniul auto-motive lucrează cu echipe româneşti la concepte ale maşinii autonome. Personal am fost la Cluj, cu ocazia unei conferinţe în oraş şi am vizitat centrul de cercetare de la Bosch şi acolo am văzut că românii noştri lucrează la maşini autonome.

Cealălalte firme sunt Continental şi Porsche la Timişoara. Sunt toţi stake-holderii care au responsabilităţi sau interese în acest subiect şi este un mesaj foarte important, pentru investitori înseamnă că ei pot să vină, să se extindă, să crească investiţiile în România şi să dezvolte aici centre de testare. Asta pe de o parte, pe de altă parte este un mesaj puternic de comunicare şi anume că noi suntem foarte prietenoşi cu digitalizarea şi nu mai suntem followeri, nu aşteptăm ca la Comisia Europeană să se reglementeze tot şi apoi să venim şi noi împinşi de la spate”, a declarat Iulian Popescu, consilier de stat, cancelaria prim-ministrului, la ZF Live.